В России автовладельцев обяжут оснащать машины предупреждающими знаками

Замначальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин заявил, что в ближайшее время в правительстве рассмотрят пакет поправок в ПДД. Одно из изменений коснется запрета эксплуатации автомобиля без предупреждающих знаков.

«Сейчас фактически готов проект постановления правительства об изменениях в правила дорожного движения и в ближайшее время он будет рассмотрен в правительстве», - уточнил он.

По его словам, будет запрещена эксплуатация автомобиля, не оснащенного такими знаками, как «Шипы», «Учебное транспортное средство», «Начинающий водитель», «Автопоезд» и др.

«В случае вступления этой нормы в силу водитель будет привлекаться к ответственности в соответствии со статьей 12.5 КоАП России (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), санкция которой предусматривает штраф в размере 500 рублей», - пояснил он.

По его словам, также ужесточат требования к начинающим водителям, то есть автомобилистам со стажем вождения менее двух лет. Для них максимальная скорость на любой дороге будет составлять 70 км в час. Также им запретт буксировать другие транспортные средства. «Молодым владельцам мотоциклов и мопедов запрещается перевозить пассажиров», - добавил он.