Samsung купит производителя аудиосистем Harman за $8 млрд

Samsung Electronics решила купить производителя аудиосистем для автомобилей Harman International Industries. Стоимость сделки оценивается приблизительно в $8 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе корейской компании.

Samsung рассчитывает, что в результате сделки корпорация станет одной из ведущих на стремительно развивающемся рынке автомобильной электроники. Его объем к 2025 г. предположительно вырастет до $100 млрд.

Присоединение Harman к Samsung является «естественным продолжением автомобильной стратегии», приводятся в сообщении слова исполнительного директора Samsung Квона О Хёна.

Президент Harman Динеш Паливал в свою очередь считает, что сделка выгодна для акционеров компании и даст новые возможности ее сотрудникам.