В Москве вырастет стоимость парковочных абонементов

Со 2 декабря в Москве подорожают парковочные абонементы, которые позволяют оставлять автомобили в зоне платного парковочного пространства. Стоимость самого дешевого из них составит 15 000 руб., самый дорогой будет стоить 300 000 руб. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

Самый дорогой абонемент позволяет автовладельцу оставлять машину на всей территории Москвы, кроме 133 улиц с круглосуточным тарифом 200 руб. в час. Сейчас такой абонемент стоит 250 000 руб. За 30 000 руб. можно будет приобрести парковочный абонемент на все платные стоянки в Москве на месяц (ранее стоил 25 000 руб.).

20 000 руб. в месяц будет стоить абонемент на все платные парковки в зоне от внешней стороны Бульварного кольца до ТТК, на самом ТТК, включая его внутреннюю и внешнюю стороны, а также в дополнительных парковочных зонах за пределами ТТК (ранее стоил 12 000 руб.). Годовой абонемент обойдется москвичам в 200 000 руб. (ранее - 120 000 руб.).

За 15 000 руб. можно будет приобрести абонемент на все платные парковки в зоне от внешней стороны Садового кольца до ТТК, на самом ТТК, включая его внутреннюю и внешнюю стороны, а также в дополнительных парковочных зонах за пределами ТТК (ранее абонемент стоил 8000 руб.). Годовой абонемент обойдется в 150 000 руб. (ранее - 80 000 руб.).