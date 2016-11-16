Повышение тарифов на парковку коснется всех московских улиц в пределах ТТК

2 декабря стоимость парковки на 732 московских улицах, список которых опубликован на Едином транспортном портале (transport.mos.ru) в разделе «Московский паркинг», будет начисляться по повышенному тарифу.

На 133 наиболее загруженных улицах парковка будет стоить 200 руб. в час круглосуточно.

На 32 улицах в пределах Бульварного кольца с 8.00 до 20.00 парковка первые полчаса будет стоить 50 руб., затем - 150 руб. в час. В другие часы тариф будет составлять 80 руб. в час.

На 211 улицах в пределах Садового кольца парковка с 8.00 до 20.00 первый час будет стоить 60 руб., далее - 100 руб. в час, с 20.00 до 8.00 - 60 руб. в час.

В пределах Третьего транспортного кольца тариф на парковку на 356 улицах будет увеличен до 60 руб. в час круглосуточно.

Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы пояснили, что тарифы на парковку повысят из-за загруженности улиц.