На господдержку приходится 8,8% российского автопрома – «Коммерсантъ»

Доля господдержки российского автопрома в 2016 г. может вырасти в полтора раза – до 165,6 млрд, или 8,8% рынка. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование SBS Consulting. Для сравнения: в 2013 г. господдержка составляла 0,5%, или 11,3 млрд руб. Несмотря на рост поддержки, рынок стабильно падал.

В этом году госпрограмма в части автопрома включает субсидирование процентов по инвесткредитам, перевозок машин с Дальнего Востока, льготы на автокредитование и автолизинг, субсидии для обновления парка. На эти цели может быть выделено 103 млрд руб., однако после I квартала Минпромторг рассмотрит дополнительные меры – например, программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».