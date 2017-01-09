ФБР задержало одного из бывших менеджеров Volkswagen – NYTimes

В США ФБР задержало менеджера Volkswagen Оливера Шмидта и ему могут быть предъявлены обвинения в участии в сговоре с целью мошенничества на территории страны, сообщает The New York Times со ссылкой на два информированных источника. По их сведениям, Шмидта, который руководил отделом VW по соблюдению нормативных требований в США с 2014 г. по март 2015 г., задержали в минувшую субботу по Флориде. 9 января, в понедельник, его могут перевести в Детройт, где он предстанет перед судом. По словам собеседников издания, это задержание означает активизацию расследования «дизельгейта».

Адвокаты Шмидта оперативно на запросы NYTimes не ответили, в минюсте США и ФБР от комментариев отказались. Представитель VW Жаннин Джинивэн заявила, что компания продолжает сотрудничество с минюстом, но комментировать ход расследования или ситуацию отдельных лиц не будет. Из исков к компании от прокуроров Нью-Йорка и Массачусетса следует, что, по их мнению, Шмидт играл значительную роль в усилиях автопроизводителя скрыть фальсификацию данных о вредности выхлопов, в частности, он не раз приводил ложные технические объяснения по этому вопросу.