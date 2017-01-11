Audi приостановила поставки шести моделей в Россию из-за системы «Эра-Глонасс»

Российское подразделение Audi приостановило поставки шести моделей автомобилей в Россию, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании. По его словам, концерн принял такое решение из-за вступления в силу с 1 января 2017 г. регламента Таможенного союза, обязывающего устанавливать на все импортируемые в Россию автомобили системы «Эра-Глонасс». В частности, приостановлены поставки кабриолетов A3 и А5, а также моделей Audi А1, Audi ТТ, Audi R8 и Audi А8.

«Поскольку разработка и дальнейшая сертификация в соответствии с новыми требованиями безопасности влечет за собой большие инвестиции, было принято решение не внедрять на ряд моделей систему экстренного вызова "Эра-Глонасс". Однако некоторые из указанных моделей (А8, R8, ТТ) пока не исчезнут с рынка в текущем году. В 2016 г. компания заблаговременно завезла в Россию достаточное количество указанных моделей, чтобы обеспечить спрос на них в 2017 г.», - уточнил он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Audi в России в январе - ноябре 2016 г. составили 19 000 штук, что на 18% меньше, чем годом ранее.