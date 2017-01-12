В Москве дорожные знаки начнут уменьшать в конце января

В Москве к концу января на пяти улицах будут установлены уменьшенные дорожные знаки, сообщили РБК в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). Уменьшат в 1,5 раза знаки «Остановка запрещена», «Платные услуги» и «Парковка», а их число на этих улицах сократится почти вдвое. Знаки «Платная парковка» совместят в себе дорожный знак «Парковка» с табличкой «Платные услуги». Аналогично будут выглядеть знаки «Парковка для инвалидов», добавляет РБК.

На каких именно улицах установят уменьшенные знаки, еще не решено. Речь идет о пилотном проекте. По его результатам будет принято решение о целесообразности установки уменьшенных дорожных знаков по всему городу.

О том, что первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Росстандарту, Минтрансу, правительствам столиц, экспертному центру «Probok.net» и консалтинговому бюро «Стрелка» проработать вопрос об уменьшении в размерах дорожных знаков в Москве и Петербурге, в декабре писал «Коммерсантъ». Предлагалось сделать компактнее второстепенные указатели, в соответствии с «международными и зарубежными стандартами организации дорожного движения», должны стать компактнее. Поручение должно было быть выполнено к 30 декабря прошлого года.

Инициаторами идеи стали движение «Probok.net» и московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Опираясь на исследование МАДИ от 2015 г., ЦОДД решил, что, например, знак «Остановка запрещена» на улицах со скоростным режимом 50-60 км/ч может быть размером 500 на 500 мм вместо 700 на 700 мм по ГОСТу. «Probok.net» изучал зарубежный опыт. «Мы сравнили знаки, применяемые в Москве и Брюсселе: в Европе они в среднем в 1,5-2 раза меньше, - говорил тогда "Коммерсанту" руководитель "Probok.net" Александр Шумский. - Уменьшить размеры можно и для сервисных знаков, например "Автомойка". В Москве местами наблюдается нагромождение указателей, за рубежом их гораздо меньше в принципе и располагаются они на меньшей высоте».

В ЦОДД считают, что уменьшенные дорожные знаки лучше впишутся в городскую архитектуру и доставят меньше неудобств пешеходам, поскольку будут устанавливаться выше и ближе к проезжей части. «Кроме того, изменение количества и размеров дорожных знаков позволит сократить расходы на приобретение и установку дорожных знаков», — цитирует РБК.