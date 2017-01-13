Российский экипаж одержал победу в десятом этапе «Дакара»

Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» занял первое место на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков, сообщает ТАСС. Второе и третье места также достались российским экипажам из «КамАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым и Айратом Мардеевым. В лидеры общего зачета вышел Николаев. Вторым идет экипаж Сотникова, третьим - голландца Жерара де Роя на «Ивеко».

В зачете внедорожников на десятом этапе победил экипаж француза Себастьяна Леба, вторым и третьим к финишу пришли его соотечественники и партнеры по команде Сириль Депрэ и Стефан Петрансель. В общем зачете лидирует Леб, вторым идет Петрансель, третьим - Депрэ.

У мотоциклистов на десятом этапе россиянин Александр Иванютин («Хускварна») занял 45-е место, отстав от победителя этапа испанца Хоана Барреды Борта («Хонда») на 2 часа 17 минут 59 секунд. В генеральной классификации лидирует британец Сэм Сандерленд на КТМ.

«Дакар-2017» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.