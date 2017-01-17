GM пообещает вложить $1 млрд в заводы в США - СМИ

General Motors планирует объявить 17 января, что вложит $1 млрд в заводы в США, что будет способствовать созданию более 1000 новых рабочих мест. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник. В самом начале января избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал автопроизводителей, отдельно упомянув GM, за ввоз в США произведенные за границей автомобили. GM на заводе в Мексике выпускает Chevrolet Cruze. Трамп потребовал, чтобы американские компании строили заводы в США, либо платили повышенную - 35%-ную - импортную пошлину за ввоз продукции, произведенной за рубежом. Источник Bloomberg подчеркнул, что будет объявлено о решениях, которые были задуманы и одобрены еще до избрания Трампа 8 ноября 2016 г.

GM в ответ на критику Трампа заявила, что не будет менять планы по размещению производств за рубежом. Как сказала гендиректор корпорации Мэри Барра на презентации нового внедорожника Terrain, сборку которого GM переносит из Канады в Мексику: «Автомобильный бизнес требует долгосрочного планирования при выборе мест для размещения производств, решения принимаются на два или четыре года вперед» (цитата АР). Также компания сообщила, что окончательно сократит 3300 рабочих мест на трех предприятиях в США, и временно сократит объем производства на еще пяти заводах из-за слабого спроса.

После заявлений Трампа Ford сообщил, что решил отменить строительство нового сборочного предприятия в Мексике стоимостью $1,6 млрд. Американо-итальянская группа Fiat Chrysler объявила о намерении создать 2000 рабочих мест в США. К 2020 г. она планирует инвестировать $1 млрд в свои заводы на территории штатов Мичиган и Огайо. Перед своей первой пресс-конференцией в качестве избранного президента Трамп похвалил Ford и Fiat и выразил надежду, что GM последует их примеру.

Автопроизводители готовы договариваться с будущей администрацией США и могут попросить в обмен на уступки требованиям Трампа снижения корпоративных налогов или ослабления требований к экономии топлива, отмечает Bloomberg. «Это нормальное ведение бизнеса - считает независимый консультант Марианн Келлер. - Они пока всего лишь делают объявления об инвестициях, которые сделали бы в любом случае».