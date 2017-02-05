Анонс «Ведомостей» на 6 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

начались мошенничества с электронным ОСАГО;

Дональд Трамп пересматривает финансовое регулирование времен Обамы;

пропавший в Гонконге миллиардер может обнаружиться у следователей в Китае.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему ущерб от банкротства банка невозможно взыскать ни с собственника, ни с менеджмента

и статью на полосе «Комментарии»: как выглядит экспансия РПЦ с точки зрения экономиста.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».