Анонс «Ведомостей» на 6 февраля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
начались мошенничества с электронным ОСАГО;
Дональд Трамп пересматривает финансовое регулирование времен Обамы;
пропавший в Гонконге миллиардер может обнаружиться у следователей в Китае.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему ущерб от банкротства банка невозможно взыскать ни с собственника, ни с менеджмента
и статью на полосе «Комментарии»: как выглядит экспансия РПЦ с точки зрения экономиста.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».