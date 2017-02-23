В Подмосковье произошло ДТП с участием 27 автомобилей

На Минском шоссе в Московской области из-за гололеда произошло массовое ДТП с участием 27 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Резкое понижение температуры и усиление ветра после оттепели способствовало образованию гололедицы на проезжей части дорог. Серьезные аварии произошли также на основных автомагистралях на юге и юго-западе Подмосковья – на Киевском шоссе в районе Наро-Фоминска, Калужском и Варшавском шоссе», – пояснил собеседник агентства.

Число пострадавших в авариях уточняется. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились два человека.