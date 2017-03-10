Сердюков номинирован в совет директоров «Камаза»

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков номинирован в совет директоров российского производителя грузовиков «Камаз», следует из материалов компании. Помимо Сердюкова выдвинуты еще 11 человек, которые сейчас являются членами совета директоров.

Новый совет будет утвержден на годовом собрании акционеров, которое запланировано на 23 июня и должно пройти в Набережных Челнах.

Сейчас Сердюков занимает должность индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех» (в которую включен «Камаз»), с сентября 2016 г. является членом правления «Ростеха».