Volkswagen призналась в США в совершении уголовного преступления

Volkswagen Group в пятницу признала себя виновной в уголовных преступлениях в суде США, сообщает Bloomberg. Крупнейший мировой автопроизводитель заявил в суде, что вводил в заблуждение американских регуляторов и клиентов, скрывая уровень выбросов дизельных машин, и препятствовал расследованию. Судья принял признание, и Volkswagen теперь официально признана совершившей уголовное преступление в Соединенных Штатах, пишет Automotive News. Если бы VW не признал вину, ей бы грозили потенциальные штрафы от $17 млрд до $34 млрд, отмечает издание.

Volkswagen подала заявление о признании вины по трем уголовным преступлениям: заговоре, препятствовании отправлению правосудия и импорту товаров в США посредством ложных заявлений. Соглашение было принято окружным судом Детройта, объявление приговора отложено на 21 апреля. Окружной судья должен утвердить соглашение компании с властями США о выплате компенсаций на $4,3 млрд за 590 000 дизельных автомобилей. По соглашению VW заплатит властям штраф в размере $2,8 млрд и $1,5 млрд по гражданским искам.

В пятницу компания впервые призналась в преступном поведении в каком-либо суде мира, сказал Reuters представитель компании. В заявлении компании говорится, что «Volkswagen глубоко сожалеет о поведении, которое привело к кризису с дизельными автомобилями». «Соглашения, которые мы достигли с правительством США, отражают нашу решимость бороться с проступками, идущими вразрез со всеми ценностями, которые так дороги Volkswagen. Фольксваген сегодня - это не та компания, которой была 18 месяцев назад, процесс изменений, который проходит сейчас, является крупнейшим в нашей истории. Мы предприняли важные шаги для укрепления подотчетности, повышения прозрачности и преобразования корпоративной культуры».

В сентябре 2015 г. выяснилось, что автопроизводитель сфальсифицировал показатели выбросов 11 млн дизельных автомобилей по всему миру. Скандал, получивший название «дизельгейт», привел обрушению рыночных котировок компании и отставке гендиректора. Сейчас VW зарезервировала $23,9 млрд на покрытие расходов, связанных с мошенничеством, причем наибольшая часть денег пойдет на компенсации потребителям в США. Компания по-прежнему сталкивается с судебными исками инвесторов в США и Германии, а также с исками потребителей и уголовным расследованием в Германии. Также власти США обвинили семь высокопоставленных менеджеров VW в прямом участии в создании устройств для обмана тестирования, напоминает Bloomberg.