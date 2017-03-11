Калифорния смягчила правила тестирования беспилотных автомобилей

Власти штата Калифорния смягчили правила, касающиеся беспилотных автомобилей, пишет Bloomberg. В частности, отменено требование об обязательном присутствии водителя во время тестирования таких машин.

В то же время компании, которые хотят провести такие испытания на дорогах Калифорнии, должны предоставить разрешение Национального управления безопасности движения США.

В декабре 2016 г. Uber Technologies прекратила тестирование самоуправляемых автомобилей на улицах Калифорнии после того, как департамент автотранспорта штата отозвал лицензии у 16 беспилотных машин компании.