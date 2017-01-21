Обманутые ожидания водителей обойдутся Uber в $20 млн

Компания Uber договорилась с властями США о выплате $20 млн штрафа за то, что вводила водителей в заблуждение касательно размера их потенциальных заработков и условий своей программы кредитования покупки автомобилей.

Иск против Uber подала Федеральная комиссия по торговле США (FTC). «Многие потребители согласились стать водителями Uber, но не нужно было обманывать их в том, сколько они смогут таким образом заработать, и в том, во что им обойдется покупка автомобиля через Uber», - заявила глава отдела по защите прав потребителей FTC Джессика Рич. Полученные от компании $20 млн пойдут на выплату компенсаций водителям, чьи интересы пострадали.

По данным FTC, Uber утверждала, что медианный годовой доход ее водителя в Нью-Йорке превышает $90 000, в Сан-Франциско - $74 000. Однако комиссия выяснила, что их реальные заработки едва достигают двух третей от заявленных Uber.

«Мы рады, что нам удалось прийти к соглашению с FTC. За последний год мы значительно улучшили условия для водителей и будем продолжать работать над тем, чтобы Uber был наилучшим выбором для тех, кто хочет зарабатывать деньги, работая по собственному графику», - заявил представитель Uber. А основатель Гильдии независимых водителей Джим Конильяро поблагодарил регулятора: «В реальности работа водителя такси далека от радужных перспектив, которые рисуют эти сервисы. Отрадно видеть, что FTC призвала их к ответу».

Водители Uber часто жалуются, что заработанного им едва хватает на покрытие собственных издержек. Новостной сайт для водителей The Rideshare Guy недавно подсчитал, что водители Uber зарабатывают $15,70 в час без учета затрат на бензин и страховку, водители Lyft (американского конкурента Uber) - $17,50 в час. В период с 2014 по 2016 г. Uber ежегодно снижала тарифы для пассажиров, и водители жаловались на падение своих доходов. В этом году компания пока не объявляла о снижении тарифов.

В рамках программы финансирования покупки автомобиля Uber обещала своим водителям «лучшие финансовые условия», но FTC утверждает, что кредитные ставки по ней были далеко не лучшими на рынке. Uber не признала этих нарушений. Компания работала с тремя партнерами, предоставлявшими кредиты. Одним из них был банк Banco Santander, сотрудничество с которым было впоследствии приостановлено. Сейчас у Uber своя программа XChange Leasing, для финансирования покупки автомобилей компания получила кредитную линию на $1 млрд.

Нынешний штраф – далеко не первый для Uber. За нарушения закона в 2014 г. власти штата Пенсильвания оштрафовали ее на $11 млн, а регуляторы Калифорнии – на $7,6 млн (это решение компания оспорила). Недавно власти Тайваня угрожали Uber штрафом до $800 000, если компания не зарегистрируется в качестве оператора такси.

Перевела Надежда Беличенко