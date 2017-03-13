Volkswagen отзывает в России более 43 000 автомобилей Skoda

Российское представительство Volkswagen - ООО «Фольксваген груп рус» - отзывает в России 43 151 автомобиль Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti и Rapid. Данные автомобили были проданы в период с 2012 по 2016 г. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

«Причиной отзыва автомобилей... с 7-ступенчатой коробкой передач DSG стало возможное повреждение аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме», - говорится в сообщении. Такие нарушения могут привести к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы.

На попадающих под отзыв машинах бесплатно обновят программное обеспечение блока управления коробки передач.

«Данная неисправность не несет угрозы здоровью и безопасности водителя и пассажиров, а также не может привести к аварийной ситуации», - отметили в компании. На данный момент успешно обновлено программное обеспечение у 22% автомобилей, попадающих под отзыв.