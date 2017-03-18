МВД проверит информацию о принуждении водителей большегрузов к протестам

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что в ведомство поступило заявление от руководства общественного движения водителей большегрузов. В нем утверждается, что дальнобойщиков принуждали к протестам.

«МВД России обеспечит объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления, по результатам которого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – заявила Волк, ее слова приводятся на сайте МВД.

Напомним, водители большегрузных автомобилей протестовали против взимания платы за проезд по федеральным трассам через систему «Платон».