Во Франции следователи проверят Fiat на предмет мошенничества с выхлопами – СМИ

Во Франции следователи проведут проверку данных о возможном использовании в дизельных автомобилях Fiat механизмов, занижающих реальные показатели выбросов вредных веществ, передает AFP.

В основу расследования взяты данные, предоставленные главным управлением по конкуренции, потреблению и пресечению мошенничества Франции. Ранее это управление провело проверку автомобилей Volkswagen, Renault, Fiat Chrysler Automobiles и PSA Peugeot Citroen и передало суду заключения о нарушениях. В отношении Volkswagen и Renault прокуратура начала предварительное расследование.

Власти Германии в сентябре 2016 г. обвинили Fiat в манипуляциях с показателями выхлопов. Компания отрицает эти обвинения.