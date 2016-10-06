«Алроса» просит упростить вывоз бриллиантов за границу

В нынешнем году «Алроса» объявила об открытии Евразийского алмазного центра во Владивостоке. Благодаря этому компания рассчитывает к 2018 г. удвоить – до $1 млрд в год – продажи алмазов и бриллиантов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас почти половина камней продается через алмазную биржу в Антверпене. В первом полугодии продажи компании в Бельгию составили $1,4 млрд при общей выручке $2,9 млрд.

Причем «Алроса» рассчитывала как на корпоративных покупателей, так и на физлиц – туристов. Ведь во Владивостоке открыт Свободный порт – зона с облегченным таможенным и визовым контролем. Но выяснилось, что физлица могут вывозить из России лишь недорогие камни – стоимостью до $25 000. Об этом написал 4 октября вице-президент «Алросы» Ринат Гизатулин заместителю министра финансов Алексею Моисееву («Ведомости» ознакомились с копией документа).

Бриллианты не облагаются вывозной пошлиной. Но если они дороже $25 000, то камни должны быть помещены «под таможенную процедуру экспорта». Ее делают специализированные таможенные посты, но они не работают с физлицами, пишет Гизатулин. Получается, такой камень невозможно вывезти, резюмирует топ-менеджер. Это действительно так, подтверждает партнер юридической фирмы BMS Law Firm Денис Фролов.

Первые торги В начале сентября «Алроса» провела первый бриллиантовый тендер во Владивостоке. Было продано 28 бриллиантов на $3,6 млн. Самый тяжелый камень (40,25 карата) был продан за $706 777, самый дорогой (20,31 карата) – за $1,3 млн.

Представитель Минфина не стал комментировать письмо. Гизатулин сказал «Ведомостям», что компания предлагает повысить или вовсе отменить верхний барьер стоимости бриллианта для вывоза за рубеж.

$25 000 стоит камень весом 3–4 карата в зависимости от чистоты и цвета, говорит аналитик БКС Олег Петропавловский. Например, на сайте смоленского «Кристалла» предлагается купить круглый бриллиант массой 2,25 карата (диаметр – 8,35 мм) за 1,4 млн руб. ($22 700 по текущему курсу). Более чистые камни стоят дороже, следует из данных сайта The Diamond Registry, за круглый бриллиант в 2 карата могут попросить от $11 800 до $48 400.

Чаще всего физические лица покупают бриллианты уже в составе ювелирных украшений, которые не подпадают под положение о ввозе и вывозе драгоценных камней, отмечает Петропавловский. Бриллианты без оправы частники чаще всего покупают в инвестиционных целях. В том числе они продаются на аукционах Christie’s или Sotheby’s, отмечает эксперт. Спрос на дорогие бриллианты есть и в России, говорит Гизатулин: представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона в начале сентября активно участвовали в тендере во Владивостоке, который проходил в рамках Восточного экономического форума (см. врез), напоминает представитель «Алросы». Отмена верхнего ценза на вывоз бриллиантов позволит расширить рынок, отмечает Гизатулин.

«Алроса» зарабатывает в основном за счет продажи неограненных алмазов. За январь – август 2016 г. выручка от этого составила $3,1 млрд, тогда как за счет продажи бриллиантов «Алроса» получила $70,5 млн. В прошлом году от продажи ограненных камней компания получила $120 млн выручки и только 1% от этого принес российский рынок, говорит источник, близкий к компании. Рынок драгкамней не очень прозрачный, сказал Петропавловский. Вряд ли увеличение продаж на внутреннем рынке даже в разы поможет компании существенно увеличить выручку. Зато «Алроса» сможет лучше разбираться в рынках сбыта алмазов, резюмирует эксперт.