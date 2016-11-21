Производители молока могут остановить новые инвестпроекты

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) попросил зампреда правительства Аркадия Дворковича помочь решить проблему невыплаты субсидий, сказано в письме председателя правления союза Андрея Даниленко. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель союза. Организация объединяет около 200 компаний, производящих 70% молока и молочной продукции в России, а также технику и ветеринарные препараты.

Государство не предоставило обещанных субсидий на возмещение части процентной ставки кредитов примерно на 4 млрд руб. и на компенсацию инвестиций на 3,5 млрд руб., пишет Даниленко. Проекты, которые получат субсидии, отбирает комиссия, а ее должен организовать Минсельхоз. Последняя комиссия, решавшая, кому компенсировать инвестиции, работала в конце 2015 г., а комиссия, определявшая, кому возместить часть ставки, – в сентябре 2015 г., знает исполнительный директор Союзмолока Артем Белов.

Если комиссии не будут проведены до конца года, отрасль рискует потерять эти деньги, продолжает Белов: с 2017 г. начнет действовать механизм льготного кредитования – под 5%, старой схемы с компенсацией затрат и ставок уже не будет. Если же процедура отбора по старой схеме будет перенесена на следующий год, то это потребует создания нормативно-правовой базы, что еще больше затянет процесс получения субсидий. Инвестиционная активность фактически остановлена, пишет Даниленко.

Под угрозой крупные проекты в молочном животноводстве, предупреждает Белов, в частности проекты «Эконивы» Штефана Дюрра и ГК «Дамате» Наума Бабаева. Инвесторам приходится платить проценты по коммерческим ставкам от 14 до 18% годовых без субсидий, говорит заместитель гендиректора ГК «Дамате» Андрей Григоращенко: это подрывает операционную деятельность и срывает сроки исполнения начатых проектов.

У «Эконивы» долг по действующим проектам – около 150 млн руб., есть долг и по новым проектам. «Эконива» получила кредиты на три животноводческих комплекса в декабре 2015 г. и июле 2016 г. и до конца года завершит строительство, рассказывает Дюрр, накопился долг по субсидиями на компенсацию ставок – 55 млн руб. По двум из них также предполагается компенсация инвестиций примерно на 500 млн руб. Эти деньги компания, как и в прошлом году, планировала использовать как стартовый капитал для новых комплексов, говорит Дюрр, но без выплаты компенсаций их не будет.

Отсутствие субсидий критично для молочного животноводства из-за медленной окупаемости, говорит аналитик Газпромбанка Дарья Снитко: субсидии сокращают срок на 2–3 года. Проекты в молочном животноводстве окупаются 15 лет и более, согласен Даниленко.

Представитель Дворковича подтвердил получение письма Союзмолока и сообщил, что вопрос уже решает Минсельхоз. Минсельхоз занимается этим вопросом, подтвердил его представитель. Задержка связана с тем, что в бюджете на 2016 г. средств на субсидирование новых инвестпроектов не заложено – только на субсидирование действующих проектов.

Законопроект о корректировке бюджета на 2016 г. на подписи у президента, говорит представитель Минсельхоза, – до конца года государство выделит дополнительно 2,3 млрд руб. субсидий инвестпроектов. Что будет с остальными обещанными деньгами, он не сказал.

Продовольственное эмбарго поставило перед отраслью задачу самообеспечения молочной продукцией, пишет Даниленко, пока выигрывает Белоруссия, которая не имеет ограничений в экспорте и реэкспорте. 760 000 т импорта (из всех 860 000 т) молочных продуктов, по данным на 16 ноября, пришлось на Белоруссию, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт (цитата по «Интерфаксу»).