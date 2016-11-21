Агропром
Статья опубликована в № 4207 от 21.11.2016 под заголовком: Молоко киснет без денег

Производители молока могут остановить новые инвестпроекты

Государство не платит субсидии
Молоко киснет без денег
Молоко киснет без денег
Е. Разумный / Ведомости

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) попросил зампреда правительства Аркадия Дворковича помочь решить проблему невыплаты субсидий, сказано в письме председателя правления союза Андрея Даниленко. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель союза. Организация объединяет около 200 компаний, производящих 70% молока и молочной продукции в России, а также технику и ветеринарные препараты.

Государство не предоставило обещанных субсидий на возмещение части процентной ставки кредитов примерно на 4 млрд руб. и на компенсацию инвестиций на 3,5 млрд руб., пишет Даниленко. Проекты, которые получат субсидии, отбирает комиссия, а ее должен организовать Минсельхоз. Последняя комиссия, решавшая, кому компенсировать инвестиции, работала в конце 2015 г., а комиссия, определявшая, кому возместить часть ставки, – в сентябре 2015 г., знает исполнительный директор Союзмолока Артем Белов.

Вьетнамская TH Group вложит в калужские фермы $400 млн

Если комиссии не будут проведены до конца года, отрасль рискует потерять эти деньги, продолжает Белов: с 2017 г. начнет действовать механизм льготного кредитования – под 5%, старой схемы с компенсацией затрат и ставок уже не будет. Если же процедура отбора по старой схеме будет перенесена на следующий год, то это потребует создания нормативно-правовой базы, что еще больше затянет процесс получения субсидий. Инвестиционная активность фактически остановлена, пишет Даниленко.

Под угрозой крупные проекты в молочном животноводстве, предупреждает Белов, в частности проекты «Эконивы» Штефана Дюрра и ГК «Дамате» Наума Бабаева. Инвесторам приходится платить проценты по коммерческим ставкам от 14 до 18% годовых без субсидий, говорит заместитель гендиректора ГК «Дамате» Андрей Григоращенко: это подрывает операционную деятельность и срывает сроки исполнения начатых проектов.

У «Эконивы» долг по действующим проектам – около 150 млн руб., есть долг и по новым проектам. «Эконива» получила кредиты на три животноводческих комплекса в декабре 2015 г. и июле 2016 г. и до конца года завершит строительство, рассказывает Дюрр, накопился долг по субсидиями на компенсацию ставок – 55 млн руб. По двум из них также предполагается компенсация инвестиций примерно на 500 млн руб. Эти деньги компания, как и в прошлом году, планировала использовать как стартовый капитал для новых комплексов, говорит Дюрр, но без выплаты компенсаций их не будет.

Ткачев: Дефицит молока в России сохраняется

Отсутствие субсидий критично для молочного животноводства из-за медленной окупаемости, говорит аналитик Газпромбанка Дарья Снитко: субсидии сокращают срок на 2–3 года. Проекты в молочном животноводстве окупаются 15 лет и более, согласен Даниленко.

Представитель Дворковича подтвердил получение письма Союзмолока и сообщил, что вопрос уже решает Минсельхоз. Минсельхоз занимается этим вопросом, подтвердил его представитель. Задержка связана с тем, что в бюджете на 2016 г. средств на субсидирование новых инвестпроектов не заложено – только на субсидирование действующих проектов.

Минсельхоз разработал новые правила субсидирования для аграриев

Законопроект о корректировке бюджета на 2016 г. на подписи у президента, говорит представитель Минсельхоза, – до конца года государство выделит дополнительно 2,3 млрд руб. субсидий инвестпроектов. Что будет с остальными обещанными деньгами, он не сказал.

Продовольственное эмбарго поставило перед отраслью задачу самообеспечения молочной продукцией, пишет Даниленко, пока выигрывает Белоруссия, которая не имеет ограничений в экспорте и реэкспорте. 760 000 т импорта (из всех 860 000 т) молочных продуктов, по данным на 16 ноября, пришлось на Белоруссию, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт (цитата по «Интерфаксу»).

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике