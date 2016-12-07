Все больше туристов покупают билеты и даже туры через интернет

В 2016 г. рынок интернет-продаж туристических продуктов (e-Travel) вырастет на 30% до 700 млрд руб. против 540 млрд руб. годом ранее, подсчитали аналитики Data Insight. Партнер Data Insight Борис Овчинников объясняет это увеличением числа людей, покупающих туристические услуги онлайн. «В частности, самостоятельно начинают путешествовать те, кто пользуется интернетом с 10–15 лет», – добавляет он. В 2015 г. рынок также вырос на 30%, по данным Data Insight. Вклад инфляции и роста среднего чека, по словам Овчинникова, напротив, невелик: в кризис перевозчики и многие отельеры стараются сдерживать цены.

На авиабилеты по итогам года придется больше половины в продажах туристических продуктов через интернет – 53%, что на 2 процентных пункта ниже, чем годом ранее, согласно Data Insight (подробнее см. график). Авиабилеты значительно дороже и железнодорожных билетов, и проживания, объясняет гендиректор онлайн-агентства Biletix Александр Сизинцев: в среднем билет на самолет в один конец стоит 6000–7000 руб., а на поезд – 2000–3000 руб. Средняя стоимость проживания в отеле за один день в России – 1500–2500 руб., за рубежом – 2500–3500 руб., добавляет представитель сервиса Oktogo.ru.

Туры против билетов

Доля билетов в структуре e-Travel сокращается благодаря росту меньших по размеру сегментов – туров и «новых сегментов» (аренда квартир, поездки на попутных машинах и билеты на автобус), указывает Овчинников.

Увеличивают продажи через интернет традиционные туроператоры. В этом году доля онлайн-продаж у «Пегас туристик» выросла с 8 до 10%, у TUI – с 6 до 7%, сообщили представители компаний. Взрыва продаж через интернет на 2017 г. гендиректор туроператора «Пегас туристик» Анна Подгорная не ожидает, но считает, что сегмент продолжит расти. TUI, в свою очередь, собирается нарастить долю онлайн-продаж в 1,5 раза, отметила руководитель отдела интернет-коммерции компании в России Татьяна Сухарева.

Кроме того, туристические онлайн-сервисы все больше делают ставку на динамические пакеты «перелет + отель» (сегмент «туров»), стараясь предложить путешественникам комплексный продукт, отмечает представитель OneTwoTrip, потребители же могут сэкономить на такой покупке до 30%. По данным OneTwoTrip, отдых на новогодние праздники в Будапеште с 3 по 11 января 2017 г. в отеле «4 звезды» при покупке пакета «перелет + отель» обойдется в 36 400 руб., приобретать по отдельности выйдет дороже – 48 200 руб.

Константин Победкин, сооснователь сервиса Onlinetours, считает, что продажи в интернете позволяют расти даже в условиях кризиса: рынок в целом сократился на 30%, а выручка компании увеличилась в 1,5 раза. Только 10% клиентов сервиса Onlinetours оплачивают тур наличными или картой в офисе по привычке, большинство же – онлайн, сказал Победкин.

Все включено от авиакомпании

Авиакомпании в последнее время делают ставку на прямую продажу билетов через собственные сайты, поэтому доля таких билетов в структуре онлайн-продажи авиабилетов растет. Овчинников называет целый ряд факторов: их сайты стали удобнее и понятнее, авиакомпании присутствуют в метапоисковиках вроде SkyScanner и Aviasales, при этом агентства лишились возможности конкурировать с авиаперевозчиками за счет цены из-за ужесточения системы премирования. Utair через собственные онлайн-порталы продает 20% билетов, S7 – 40%, «Победа» – 70%, сообщили представители авиакомпаний, «Аэрофлот» – 25%, знает источник в компании (ее представитель это не комментирует).

Поэтому теперь даже авиакомпании все чаще предлагают вместе с авиабилетом приобрести и другие туристические услуги: например, забронировать отель или трансфер, арендовать автомобиль и проч. Доля продаж дополнительных услуг в общих продажах S7 через собственный сайт существенна, говорит ее представитель, в следующем году компания планирует начать продавать через сайт и динамические пакеты. Дополнительные сервисы на сайтах авиакомпаний повышают лояльность клиентов, помогают конкурировать с онлайн-агентствами и положительно сказываются на рентабельности – маржа в отельном или экскурсионном сегментах выше, чем в авиабилетах, и комиссия авиакомпании за проданные путешественнику иные туруслуги может быть сопоставима со средней прибылью авиакомпании с одного перевезенного пассажира, поясняет Овчинников.

Онлайн-продажи туристических продуктов уже через два-три года могут сравняться с внутрироссийскими продажами материальных товаров, которые по итогам года вырастут на 24% год к году до 805 млрд руб. за счет увеличения количества заказов, замечает Овчинников. Правда, по его словам, это данные без учета быстро растущих трансграничных покупок – вместе с кроссбордером рынок электронной коммерции уже в 2016 г. превысит 1 трлн руб. (+28% год к году). А полуторакратное отставание рынок туристических продуктов не ликвидирует даже в этом десятилетии, отмечает Овчинников.