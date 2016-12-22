Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Вечная черная пятница

Интернет-торговцы создают площадку для постоянных распродаж

Она заменит отдельные кампании вроде черных пятниц и киберпонедельников
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) больше не будет продвигать черную пятницу и киберпонедельник, а создаст единую торговую площадку для постоянных распродаж
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) больше не будет продвигать черную пятницу и киберпонедельник, а создаст единую торговую площадку для постоянных распродаж
А. Гордеев / Ведомости

Теперь на Onedaysale.ru в течение года непрерывно будут проводиться как приуроченные к определенным датам или сезонные распродажи, так и распродажи складских остатков отдельных компаний в удобное для них время, рассказал Алексей Федоров, президент АКИТ (объединяет крупнейших онлайн-ритейлеров страны – «Юлмарт», Ozon, Otto Group, Lamoda, «Утконос» и др.). Представить проект членам АКИТ планируется в пятницу. Для продвижения отдельных распродаж и доменов требуются большие трудовые и денежные затраты, рассуждает он, кроме того, разовые распродажи быстро забываются, а у компаний разная сезонность.

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