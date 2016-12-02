До 5 декабря шубы будут продавать по очень низким ценам из-за отсутствия специальных меток

В субботу и воскресенье, 3 и 4 декабря, магазины будут продавать шубы и другие изделия из меха по очень низким ценам. Им необходимо реализовать до 5 декабря товар, на котором нет специальных электронных меток. С таким заявлением выступила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эти выходные будут ударными по продажам шуб по крайне низким ценам. То, что мы видим на рынке - это снижение цен сначала в два раза, потом еще в два раза на тот товар, который сегодня еще может быть в обороте», - пояснила она.

С 5 декабря все меховые изделия должны иметь специальные RFID-метки.

Маркировка шуб является пилотным проектом в рамках создания Единой системы маркировки товаров в «Евразэс». Речь идет именно о верхней одежде. Изделия из текстиля с добавлением меха могут продаваться без этих меток. С 12 августа в России маркировка меховых изделий стала обязательной.