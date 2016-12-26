Статья опубликована в № 4232 от 26.12.2016 под заголовком: В S7 Group подросла смена

Владислав Филев вырастил себе смену

Бизнесмен ушел с должности гендиректора S7 Group, но одним из руководителей компании стала его дочь Татьяна

Александр Воробьев

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