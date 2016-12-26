Транспорт
Статья опубликована в № 4232 от 26.12.2016 под заголовком: В S7 Group подросла смена

Владислав Филев вырастил себе смену

Бизнесмен ушел с должности гендиректора S7 Group, но одним из руководителей компании стала его дочь Татьяна
Рекламные проекты S7, за которые отвечала Татьяна Филева, не раз выигрывали призы, в том числе и Каннского фестиваля
Рекламные проекты S7, за которые отвечала Татьяна Филева, не раз выигрывали призы, в том числе и Каннского фестиваля
Виктор Борзых / Ведомости

Филев ушел с должности гендиректора ЗАО «Группа компаний С7», рассказали двое знакомых Филева. ЗАО владеет авиакомпаниями «Сибирь и «Глобус» (летают под брендом S7 Airlines) и занимается продажами билетов, маркетингом, работой с аэропортами, банками, лизинговыми компаниями, развитием информационных технологий – авиакомпании только перевозят пассажиров. Филев с супругой Натальей – единственные владельцы группы.

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