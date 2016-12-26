Владислав Филев вырастил себе смену

Рекламные проекты S7, за которые отвечала Татьяна Филева, не раз выигрывали призы, в том числе и Каннского фестиваля
Виктор Борзых / Ведомости
Филев ушел с должности гендиректора ЗАО «Группа компаний С7», рассказали двое знакомых Филева. ЗАО владеет авиакомпаниями «Сибирь и «Глобус» (летают под брендом S7 Airlines) и занимается продажами билетов, маркетингом, работой с аэропортами, банками, лизинговыми компаниями, развитием информационных технологий – авиакомпании только перевозят пассажиров. Филев с супругой Натальей – единственные владельцы группы.