Промышленность

«Ростех» продаст «Норникелю» медь за 67,5 млрд рублей

Стороны подписывают контракт о продаже медного сырья, которое хранилось в Норильске
За первое полугодие 2016 г. «Норникель» произвел 264 047 т меди
За первое полугодие 2016 г. «Норникель» произвел 264 047 т меди
Donna Blankinship / AP

« Норникель» купит у «Ростеха» медное сырье за 67,5 млрд руб. ($1,1 млрд по текущему курсу), рассказал гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. Это взаимовыгодная сделка, говорит представитель «Норникеля». Речь идет о концентрате, который был произведен еще в советские годы и поставлен в стратегический запас государства, а после был передан «Ростеху», добавляет источник в компании.

О каком количестве концентрата идет речь, стороны не сообщают. Купит ли «Норникель» весь концентрат сразу и заплатит за это 67,5 млрд руб. одним платежом – неизвестно, стороны об этом не говорят. Источник «Ведомостей» в компании утверждает, что выплаты по контракту будут вестись в течение четырех лет примерно равными траншами. У «Норникеля» на конец сентября общий долг составлял $8,1 млрд, а долговая нагрузка – 1,4 EBITDA, На конец III квартала у компании было $3,4 млрд денежных средств и их эквивалентов.

На Медном заводе в Норильске есть свободные мощности, которые компания может загрузить, говорит представитель компании, какая загрузка производства на данный момент, он не уточняет.

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При этом добычу медного сырья «Норникель» останавливать не собирается, отмечает представитель.

В Норильске компания добывает полиметаллическую руду с содержанием меди, никеля и металлов платиновогой группы, в 2015 г. добыча в Заполярном филиале была 17,3 млн т руды (68% общей добычи компании).

Переработку медистой руды компания ведет на Талнахской и Норильской обогатительных фабриках, затем концентрат поступает на Медный завод для плавки, там же, в Заполярном филиале, компания рафинирует медь и производит медные катоды. Для улучшения экологичности компания намерена реконфигурировать производственную цепочку: построить на Надеждинском заводе конверторное производство и анодную плавку, а соответствующие переделы на Медном заводе, являющиеся источниками выбросов диоксида серы в атмосферу, закрыть.

За первое полугодие 2016 г. компания произвела 264 047 т меди, а из собственного сырья получила 253 250 т. Всего на продажу меди у «Норникеля» приходится 24,2% выручки, или $862 млн, говорится в отчете компании.

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