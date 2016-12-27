«Ростех» продаст «Норникелю» медь за 67,5 млрд рублей

« Норникель» купит у «Ростеха» медное сырье за 67,5 млрд руб. ($1,1 млрд по текущему курсу), рассказал гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. Это взаимовыгодная сделка, говорит представитель «Норникеля». Речь идет о концентрате, который был произведен еще в советские годы и поставлен в стратегический запас государства, а после был передан «Ростеху», добавляет источник в компании.

О каком количестве концентрата идет речь, стороны не сообщают. Купит ли «Норникель» весь концентрат сразу и заплатит за это 67,5 млрд руб. одним платежом – неизвестно, стороны об этом не говорят. Источник «Ведомостей» в компании утверждает, что выплаты по контракту будут вестись в течение четырех лет примерно равными траншами. У «Норникеля» на конец сентября общий долг составлял $8,1 млрд, а долговая нагрузка – 1,4 EBITDA, На конец III квартала у компании было $3,4 млрд денежных средств и их эквивалентов.

На Медном заводе в Норильске есть свободные мощности, которые компания может загрузить, говорит представитель компании, какая загрузка производства на данный момент, он не уточняет.

При этом добычу медного сырья «Норникель» останавливать не собирается, отмечает представитель.

В Норильске компания добывает полиметаллическую руду с содержанием меди, никеля и металлов платиновогой группы, в 2015 г. добыча в Заполярном филиале была 17,3 млн т руды (68% общей добычи компании).

Переработку медистой руды компания ведет на Талнахской и Норильской обогатительных фабриках, затем концентрат поступает на Медный завод для плавки, там же, в Заполярном филиале, компания рафинирует медь и производит медные катоды. Для улучшения экологичности компания намерена реконфигурировать производственную цепочку: построить на Надеждинском заводе конверторное производство и анодную плавку, а соответствующие переделы на Медном заводе, являющиеся источниками выбросов диоксида серы в атмосферу, закрыть.

За первое полугодие 2016 г. компания произвела 264 047 т меди, а из собственного сырья получила 253 250 т. Всего на продажу меди у «Норникеля» приходится 24,2% выручки, или $862 млн, говорится в отчете компании.