«Почту России» покинули сразу три топ-менеджера

Двое из них работали с Дмитрием Страшновым еще в Tele2

Три заместителя гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова покидают компанию, говорится в сообщении предприятия. Это заместитель по операционному управлению Сергей Тимошин, Родион Шишков, отвечавший за развитие госуслуг и новых сервисов, и заместитель Страшнова по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям Татьяна Рябова. Все трое покидают свои должности по личному желанию, говорится в сообщении предприятия.

Несмотря на то что вакантными оказались три поста в руководстве компании, «Почта» объявила о приходе только одного нового заместителя Страшнова. Новым руководителем блока по управлению персоналом станет Виктория Лобанова, которая ранее руководила кадрами в «Дикси групп», «ОТП банке», «ДжиИ мани банке» и General Electric International. О новых кадровых назначениях представитель «Почты России» обещает сообщить позже. Всего до ухода перечисленных топ-менеджеров у Страшнова было 13 заместителей.

Все трое покинувших предприятие топ-менеджеров - выходцы из операторов связи. Непосредственно перед приходом в «Почту России» в конце 2013 г. Родион Шишков на протяжении пяти лет занимал должность вице-президента по инновациям оператора «Скартел» (работает под брендом Yota).

Сам Страшнов возглавляет «Почту России» с апреля 2013 г., а до этого он четыре года руководил оператором «Tele2 Россия». Тимошин и Рябова работали со Страшновым еще в Tele2. Сергей Тимошин работал в «Почте России» с февраля 2014 г., а до своего прихода занимал в операторе пост гендиректора макрорегиона «Центр».

Татьяна Рябова была назначена заместителем генерального директора «Почты России» в феврале 2014 г. Кадрами «Tele2 Россия» она руководила с 2010 по 2013 г.

В конце ноября представители Генпрокуратуры сообщили, что ведомство считает незаконной выплату Страшнову 95 млн руб. премии за 2014 г. На сайте Генпрокуратуры сказано, что Страшнов должен был получить 3,2 млн руб.: Минкомсвязи выдало Страшнову премию, исходя из чистой прибыли «Почты России» за 2014 г. в размере 1,2 млрд руб., а прокурорская проверка показала, что прибыль обеспечили 5,4 млрд бюджетного финансирования, перекрывшие 4 млрд руб. убытков. Представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая указала, что Генпрокуратура некорректно приводит размер субсидий: не 5,4 млрд, а 3,138 млрд руб. В апреле 2015 г. представитель «Почты России» уверял, что последние субсидии получены в 2013 г. Но в отчете за 2014 г. «Почта России» признала, что субсидии получала. Сам Страшнов говорил, что его вознаграждение рассчитано по правилам, установленным правительством.

В декабре информагентства сообщили о выемке документов в центральном офисе «Почты России» в Москве. По словам сотрудника правоохранительных органов, необходимые следствию бумаги выдавались добровольно - в связи с доследственной проверкой, которая началась после представления Генпрокуратуры о незаконных выплатах премиальных Страшнову.

Родион Шишков говорит, что его уход ни с претензиями Генпрокуратуры, ни с визитами силовиков не связан. По его словам, уход планировался в течение года и заявление о нем было написано еще в октябре. На этой должности он сделал все, что планировал, и теперь собирается развивать собственный бизнес по производству логистических роботов, объяснил Шишков.

Информацию о своем уходе Сергей Тимошин комментировать отказался. Татьяна Рябова была недоступна для комментария.