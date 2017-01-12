Продажи автомобилей в 2016 году упали на 11%

Продажи в декабре 2016г. по сравнению с тем же периодом годом ранее сократились на всего на 1%

Декабрь стал лучшим месяцем за весь прошлый год – продано 145 668 легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер. Это на 10% больше, чем в ноябре, добавил он.

Продажи в декабре 2016г. по сравнению с тем же периодом годом ранее сократились на всего на 1%. Самые низкие показатели в этом году (за исключением января и мая) были в июле, когда было продано 109 410 автомобилей, затем продажи стабильно росли месяц к месяцу. В целом рынок за 2016г. сократился на 11% до 1,43 млн автомобилей. Это существенно меньше, чем в 2015г., когда рынок упал 35,7%, следует из данных АЕБ. Рынок находится в процессе финального поиска дна, отмечает Шрайбер.

В начале прошлого года АЕБ предсказывала 5%-е падение рынка в 2016 г. до 1,53 млн машин, но в июле пересмотрела свой прогноз до 1,44 млн. Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков на конференции «Ведомостей» в октябре предсказывал продажи в 2016 г. в 1,3 млн машин, отмечая, что это «чуть-чуть выше среднего ожидания по году». Но в ноябре продажи выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем 2015 г. Автодилеры объясняли это стабилизацией валютного рынка и отложенным спросом.

В 2017г. продажи автомобилей вырастут на 4% до 1,48 млн шт., считает Шрайбер. Рынок вернется к умеренному росту впервые за последние четыре года, рассчитывает он. Иполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов прогнозирует рост в 5%, поскольку уже накопился большой отложенный спрос. Многие импортеры настроены еще более позитивно и дают прогнозы на увеличение продаж до 7%, замечает гендиректор АГ «Авилон» Андрей Павлович. Основным драйвером подъема может быть то, что владельцы, которые до этого продлили срок владения автомобилем, будут вынуждены менять автомобиль, так как затраты на поддержание их технического состояния будут высокими.

Говорить об оживлении рынка все-таки не стоит, скорее всего продажи в 2017 г. останутся на уровне 2016 г., а в 2018 г. рынок начнет расти, считает директор департамента розничных продаж новых автомобилей ГК «Автоспеццентр» Алексей Потапов.

Президент «Фаворит-моторс» Владимир Попов с такой оценкой не согласен: по его мнению продажи напротив сократятся примерно на 10% до 1,28 млн штук. Это связано с тем, что реальные доходы людей за текущий год все еще не восстановятся, а цены на автомобили продолжат расти. За 2016 г., по оценке Попова, они выросли на 16%.

Декабрь показал некоторую стабилизацию рынка, падение было относительно небольшим, говорит Удалов. Из-за низкой базы в январе прошлого года вполне вероятно, что продажи вырастут. Если до 2013 г. люди использовали автомобили 3-4 года в среднем, то сейчас срок использования автомобилей увеличился до 5-6 лет из-за экономии и неопределенности, продолжает Удалов. В 2017 г. эти потребители активнее начнут менять автомобили.

Рост продаж в январе может продолжиться и потому, что дилерам необходимо распродавать стоки, соглашается Павлович. Потапов также рассчитывает на рост продаж в январе за счет отложенного спроса, поскольку декабрь не оправдал ожиданий.