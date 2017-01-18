Crocus Group решила открыть фитнес-центр

Посетители ночных клубов превратились в клиентов фитнес-залов
Денис Абрамов / Ведомости
Девелопер Crocus Group в мае откроет первый спортивно-оздоровительный центр Crocus Fitness, рассказал «Ведомостям» вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов. Его площадь составит около 4000 кв. м. Фитнес-центр будет находиться между торговым центром «Vegas Крокус сити» и «Океанариумом». «На территории «Крокуса» есть также возможность сделать зону занятий на свежем воздухе, поэтому часть комплекса будет расположена на улице – треки, зона для групповых тренировок, зона тренировок с собственным весом, открытый бассейн, также проект предусматривает крытый 50-метровый бассейн», – перечислил Агаларов.