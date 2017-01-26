Потанин и Березкин нашли первый проект

Совет директоров «Норникеля» одобрил продажу до 39,32% акций Быстринского ГОКа фонду Потанина и Березкина – CIS Natural Resources Fund, сообщила компания. Для сделки Быстринский ГОК оценен в $730 млн, так же как для продажи 10,67% акций в июне китайскому фонду Highland Fund, подчеркивается в сообщении. Оценка проекта может вырасти до $750 млн, если Highland Fund докупит еще 2,66% новых акций Быстринского ГОКа за $20 млн в соответствии с ранее подписанными соглашениями. Фонд также может покупать продукцию ГОКа в соответствии со своей долей.

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