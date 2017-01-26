Промышленность
Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Потанин сыграл на опережение

Потанин и Березкин нашли первый проект

«Норникель» готов продать фонду бизнесменов долю в Быстринском ГОКе
  • Александра Терентьева,
  • Виталий Петлевой
  • / Ведомости
Фонд Потанина и Березкина не стал далеко искать первый проект
Фонд Потанина и Березкина не стал далеко искать первый проект
«Норникель»

Совет директоров «Норникеля» одобрил продажу до 39,32% акций Быстринского ГОКа фонду Потанина и Березкина – CIS Natural Resources Fund, сообщила компания. Для сделки Быстринский ГОК оценен в $730 млн, так же как для продажи 10,67% акций в июне китайскому фонду Highland Fund, подчеркивается в сообщении. Оценка проекта может вырасти до $750 млн, если Highland Fund докупит еще 2,66% новых акций Быстринского ГОКа за $20 млн в соответствии с ранее подписанными соглашениями. Фонд также может покупать продукцию ГОКа в соответствии со своей долей.

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