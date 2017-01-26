Вслед за долей в «Роснефти» катарский фонд может купить долю в СП с «Новатэком»

Владимир Путин встретился с новыми акционерами «Роснефти» и убедился, что за этой сделкой последуют другие

В среду президент Владимир Путин по просьбе Игоря Сечина, главного исполнительного директора «Роснефти» и председателя совета директоров ее основного акционера – «Роснефтегаза», встретился с руководителями новых акционеров нефтяной компании: главным исполнительным директором Glencore Айваном Глазенбергом и гендиректором Qatar Investment Authority (QIA) Абдаллой Бен Мохаммедом Бен Саудом Аль Тани, сообщил kremlin.ru.

По словам Путина, катарский фонд будет принимать участие в добыче углеводородов в России, но подробностей он не раскрыл, а представитель президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей». Аль Тани рассказал, что накануне его фонд заключил «еще одну сделку, которая будет означать инвестицию дополнительных $2 млрд», но проект также не назвал. Представитель QIA на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Речь может идти о доле в «Яргео» – совместном предприятии «Новатэка» (51%) с фондом «Энергия» Игоря Юсуфова (49%), выяснили «Ведомости». Три человека, близкие к разным акционерам «Яргео», утверждают, что «Энергия» сейчас ищет покупателя на свою долю. Еще один источник, близкий к одному из акционеров «Яргео», говорит, что QIA рассматривал покупку этого пакета. Катарский фонд – лишь один из претендентов, уточняет еще один собеседник.

В «Новатэке» и «Энергии» от комментариев отказались.

Не зря старались Покупатели 19,5% «Роснефти» уже успели заработать на росте ценных бумаг компании, отметил на встрече с ними президент. «Уже после завершения сделки стоимость компании выросла на 18%, так что вы уже заработали», – сказал Путин.

Юсуфов, бывший министр энергетики и спецпредставитель президента, основал фонд «Энергия» в 2011 г. и приобрел права на несколько нефтегазовых месторождений. Структуры фонда на государственных аукционах скупили лицензий более чем на 3 млрд руб. Среди них были 49% в Ярудейском проекте, единственном активе «Яргео».

За три года «Новатэк» с партнером планировал инвестировать в его разработку $1,5 млрд, говорил в 2013 г. финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей «Интерфаксу». В 2014 г. Юсуфов говорил «Ведомостям», что проект уже профинансирован на 50%. Месторождение заработало в декабре 2015 г., а спустя месяц вышло на проектный уровень добычи. Его запасы – 46 млн т нефти и 28 млрд куб. м газа (категории A, B, C1 и C2), за девять месяцев 2016 г. там добыли 2,66 млн т нефти и 228 млн куб. м газа.

На технологический максимум по добыче месторождение вышло в этом году, напоминает аналитик АКРА Василий Танурков. Плановый уровень – 3,5 млн т нефти в год. А с учетом действующей для этого месторождения льготы по НДПИ до 2021 г. «Яргео» можно оценить от $2–3 млрд, говорит Танурков.

Совместные проекты с QIA могут быть и у «Роснефти», рассказал человек, близкий к участнику сделки по приватизации: «У нас с QIA есть дорожная карта для совместных инвестиций, но о конкретных сделках говорить пока рано».

По основным проектам «Роснефть» уже нашла партнеров, но у нее есть масса проектов для совместного освоения, считает директор Small Letters Виталий Крюков. В Ванкорском кластере индийская ONGC купила 26%, еще 23,9% – у других индийских инвесторов, следует из отчета «Роснефти». В Верхнечонскнефтегазе 20% владеет китайский фонд Beijing Enterprises. В Таас-Юряхе 20% – у BP и 29,9% – у индийских инвесторов.

Встретиться с участниками приватизации «Роснефти» Сечин предложил Путину в понедельник – чтобы подчеркнуть значение состоявшейся сделки и проинформировать президента о новых проектах, объяснял он, добавляя: «Мы планируем увеличивать нашу активность с этими партнерами».