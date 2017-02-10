Трейдеры наторговали акциями «Детского мира» на 3 млрд рублей

По обороту торгов он стал третьим после Сбербанка и «Газпрома»

Оборот торгов акциями крупнейшего в России продавца товаров для детей – «Детского мира» – в первый день на Московской бирже 10 февраля 2017 г. составил 2,98 млрд руб. Ритейлер стал третьей компанией на Московской бирже по ликвидности после Сбербанка и «Газпрома», у которых объем торгов за пятницу составил 9,91 млрд и 5,83 млрд руб. соответственно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Первичное размещение акций (IPO) «Детского мира» на бирже состоялось ранее на этой неделе, размер предложения составил 21,1 млрд руб. Инвесторы приобрели акции ритейлера у основных акционеров - АФК «Система» Владимира Евтушенкова (доля снизилась с 72,6 до 50% плюс 1 акция) и Российско-китайского инвестиционного фонда (доля в «Детском мире» сократилась с 23,1 до 13,1%), а также менеджмента ритейлера и «Системы».

В начале первой сессии акции «Детского мира» опередили бумаги «Газпрома» по обороту торгов, оказавшись на втором месте после самых ликвидных российских бумаг - акций Сбербанка, сообщило Reuters. По его данным, к 12.35 по московскому времени оборот торгов акциями «Детского мира» составил 1,8 млрд руб., а сумма сделок с акциями «Газпрома» - 1,5 млрд руб.; объем торгов акциями Сбербанка на тот момент достиг 4,6 млрд руб.

Такой оборот «Детского мира» может быть связан с тем, что, возможно, многие игроки не успели подать заявки на момент закрытия книги заявок IPO и делают это сейчас, предполагает инвестиционный аналитик «ЕФГ Управление активами» Герман Махнев. Это типичная ситуация, большие оброты могут сохраняться первые несколько недель, добаляет он.

Кроме того, помимо долгосрочных и якорных инвесторов в IPO участвуют многочисленные спекулянты, которые распродают свои бумаги в первые дни или даже часы торгов, рассчитывая быстро заработать несколько процентов, добавляет гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев.

«Детский мир» разместил акции на Московской бирже по нижней границе ценового диапазона - 85 руб. за акцию, такой же цена акции осталась на закрытии торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Организаторы изначально ориентировали инвесторов на цену акции «Детского мира» в 85–105 руб., но накануне закрытия книги заявок сузили ориентир.

Вероятно, стоимость одной акции «Детского мира» изначально была переоценена, поэтому она будет постепенно снижаться и в итоге может достигнуть 75-80 руб., рассуждает Махнев.

По словам Махнева, когда ажиотаж вокруг «Детского мира» спадет, объемы биржевых сделок будут примерно 1,5 млрд руб. - как у крупнейшего российского ритейлера «Магнит» на Московской бирже. Лосев считает, что оборот «Детского мира» будет примерно как у «Дикси» или «Ленты» (46,8 млн и 3,4 млн руб. соответственно на закрытие торгов в Москве в пятницу).

На закрытие торгов рыночная капитализация составила 62,9 млрд руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Примерно во столько же оценивали ранее этот показатель и организаторы IPO сети детских магазинов (62,8 млрд руб.).

При правильном корпоративном управлении у «Детского мира» есть все шансы сохранить опережающие темпы роста, при которых цена акции будет выше цены размещения, поскольку рынок товаров для детей остается привлекательным даже в кризис, считает старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим.