Ювелирное банкротство сети «Яшма золото»

Совладелец ювелирной сети «Яшма золото» Игорь Мавлянов (на фото – во время презентации коллекции украшений) надеется решить проблемы с кредиторами и остаться в бизнесе

Как банкротятся одна из крупнейших ювелирных сетей России и ее владельцы

Арбитражный суд Воронежской области в начале февраля объявил, что основатели ювелирной сети «Яшма золото» Игорь Мавлянов и Роберт Мартиросян – банкроты. История несостоятельности бизнесменов, чья розничная сеть до сих пор входит в десятку крупнейших, развивалась одинаково: осенью 2015 г. иски об их личном банкротстве подал в Арбитражный суд Москвы Сбербанк, не сумевший взыскать с них деньги по договорам поручительства за выданные «Яшма золоту» кредиты, а весной 2016 г. ювелирные фирмы ООО «Стиль голд» и ООО «Бирюза» попросили суд Воронежской области признать бизнесменов несостоятельными, поскольку каждый из них задолжал истцу по 950 000 руб.

Оказалось, что бизнесмены, прежде зарегистрированные в Москве, сменили регистрацию на г. Бобров Воронежской области. Потом заявители менялись: правопреемником двух ООО сначала стал учредитель юридических компаний из Дагестана Уллубий Нукербеков, а затем Владимир Потапов из Боровска Калужской области.

Суд заявления Потапова удовлетворил и назначил процедуру реализации имущества должников. У Мартиросяна доли в 16 предприятиях и 50 000 руб. на счете, а у Мавлянова – доли в 42 фирмах и 247 733 руб. на счете, других активов нет и источники постоянного дохода отсутствуют, следует из решений. Часть предприятий находится в процессе банкротства, указал суд.

Теперь многое будет зависеть от того, в чьих интересах действует управляющий, назначенный судом с подачи истца, но должникам банкротство как минимум позволило выиграть время: процесс взыскания по другим делам должен быть приостановлен, отмечает партнер юридического бюро А2 Михаил Александров.

«Ведомости» разобрались, на что могут рассчитывать кредиторы бизнесменов, которым помимо «Яшма золота» принадлежали девелоперский бизнес и сеть магазинов беспошлинной торговли.