Промышленность
Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Пятое поколение будет арабским

Продано 12% «Вертолетов России»

Покупателем вместе с РФПИ стал арабский фонд, с которым обсуждается создание нового истребителя
Имен арабских партнеров ни РФПИ, ни «Ростех», ни «Вертолеты России» не раскрывают
Имен арабских партнеров ни РФПИ, ни «Ростех», ни «Вертолеты России» не раскрывают
Jasper Juinen / Bloomberg/Getty Images

Сформированный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) консорциум, включающий ведущие ближневосточные фонды, финализировал покупку у госкорпорации «Ростех» миноритарного пакета холдинга «Вертолеты России», сообщил РФПИ. Сделка, по сообщению фонда, состоит из двух этапов. Первый (завершенный) предполагает продажу 12% акций и инвестиции – $300 млн; согласовано последующее потенциальное увеличение инвестиций до $600 млн. По сообщению фонда, общая оценка акций «Вертолетов России» составляет $2,35 млрд, следовательно, 12% стоят $282 млн. Полученные средства будут инвестированы в уставный капитал компании.

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