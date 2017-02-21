Продано 12% «Вертолетов России»

Имен арабских партнеров ни РФПИ, ни «Ростех», ни «Вертолеты России» не раскрывают

Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Пятое поколение будет арабским

Сформированный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) консорциум, включающий ведущие ближневосточные фонды, финализировал покупку у госкорпорации «Ростех» миноритарного пакета холдинга «Вертолеты России», сообщил РФПИ. Сделка, по сообщению фонда, состоит из двух этапов. Первый (завершенный) предполагает продажу 12% акций и инвестиции – $300 млн; согласовано последующее потенциальное увеличение инвестиций до $600 млн. По сообщению фонда, общая оценка акций «Вертолетов России» составляет $2,35 млрд, следовательно, 12% стоят $282 млн. Полученные средства будут инвестированы в уставный капитал компании.