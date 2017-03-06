Транспорт

Лоукостер «Победа» зашьет кармашки в пассажирских креслах

Компания также начала продажу аудиорекламы на борту и раздачу гигиенических пакетов
Лоукостер «Победа» зашьет кармашки в пассажирских креслах
Лоукостер «Победа» зашьет кармашки в пассажирских креслах
М. Стулов / Ведомости

Лоукостер «Победа» зашьет кармашки в пассажирских креслах. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор компании Андрей Калмыков.

Компания уже провела интересный эксперимент. «На одном борту зашили кармашки кресел. В итоге пассажиры не забывают свои вещи, а время уборки в салоне сократилось на две минуты», - отметил он. По его словам, перед началом летнего сезона каждая минута на счету. «Для нас это очень важно», - добавил гендиректор.

Авиакомпания «Победа» не разрешит бесплатный провоз в ручной клади женских рюкзачков, хотя суды двух инстанций встали в этом вопросе на сторону Ространснадзора
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Он также отметил, что мусор пассажиры смогут передавать бортпроводникам в течение всего полета. Помимо этого бортпроводники будут раздавать пассажирам бортовые журналы.

Авиакомпания также начала продажу аудиорекламы на борту. Калмыков также заявил, что «Победа» интересна рекламодателям как площадка для размещения. «Никаких развлечений на борту у нас нет, средняя продолжительность рейса 2,5-3 часа, кроме бортового журнала, изданий на борту нет», - отметил он. «Мы уже брендировали самолет "Вятским квасом", проект получился очень интересным», - рассказал Калмыков.

По его словам, лоукостер начал сотрудничать с производителем средства от укачивания «Драмина». «Раздаем их гигиенические пакеты, сделали аудиорекламу», - отметил гендиректор. Калмыков рассказал о планах компании и по брендированию столиков, туалетов, продвижению семплинга (раздача пробников). «Для нас это дополнительный доход», - сказал он.

«Победа» наймет охрану в аэропортах для защиты от агрессивных пассажиров
«Победа» наймет охрану в аэропортах для защиты от агрессивных пассажиров
Билеты из-за этого подорожают на 2%

Помимо этого авиакомпания может начать осуществлять грузовые перевозки на пассажирских рейсах. Пилотный проект уже запущен на направлении Москва - Екатеринбург. «Сейчас мы просчитываем это решение. Если удастся построить схему перевозки так, что это не увеличит время разворота, то мы готовы пробовать», - отметил гендиректор.

Ранее «Победа» пыталась продавать рекламу на фюзеляже самолета. В мае 2016 г. авиакомпания разместила на самолете рекламу «Вятского кваса», который стал популярен после пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2015 г. Руководство компании планировало размещать рекламу на самолетах только российских компаний. В мае 2016 г. «Победа» получила минимум 20 предложений. Однако новые контракты так и не были заключены.

«Победа» обещает исправиться

В середине февраля сообщалось, что «Победа» собирается привлекать в целях безопасности сотрудников частные охранные компании. Причина такого решения заключается в том, что законодательные меры против агрессивных пассажиров недостаточно жесткие в России. В начале февраля опоздавший на рейс пассажир избил в офисе во «Внуково» представителя лоукостера. Он требовал от сотрудника авиакомпании вернуть деньги, потраченные на билет. Получив отказ, агрессивный пассажир набросился на сотрудника. Как сообщали в пресс-службе компании, это был не единственный случай. В сентябре 2016 г. во «Внуково» произошло групповое нападение на представителя компании. Нападавшие до сих пор не привлечены к ответственности. Тогда десять человек, опоздавшие на рейс в Краснодар, требовали задержать вылет самолета. Они разбили офисную технику и угрожали расправой сотруднику компании. «Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников. Привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на 2%», - говорил Калмыков.

Если какая-либо европейская авиакомпания установит идиотские правила либо драконовские тарифы, то она просто-напросто разорится
Груз «Победы»
Гендиректор российского лоукостера Андрей Калмыков о том, почему «Победа» не может возить бесплатно и багаж, и ручную кладь

В понедельник 6 марта Калмыков заявил, что в ближайшем будущем «Победа» начнет обучать сотрудников, обслуживающих пассажиров в аэропортах и офисах, самбо и дзюдо в целях самообороны. «Мы нашли более выгодный вариант (чем ЧОПы), будем обучать своих сотрудников самбо и дзюдо. В этом случае нам не придется повышать цены на билеты», – пояснил он.

В октябре прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, признавшего законным предписание Ространснадзора о бесплатном провозе в ручной клади пассажиром до 10 кг вещей. Ространснадзор пришел к выводу, что авиакомпания нарушала положения федеральных авиационных правил и Воздушного кодекса о норме бесплатного провоза багажа в салоне. На тот момент «Победа» разрешала бесплатно провозить вещи весом до 10 кг, однако любой пакет, рюкзак или ручную кладь, кроме портфеля и дамской сумки определенных размеров, компания требовала сдавать в багаж. В противном случае за каждое место на борту необходимо было заплатить от 999 до 2000 руб.

В июле 2016 г. «Победа» увеличила цены на провоз в салоне самолета покупок из магазинов duty free. Специальный тариф в размере 700 руб. был отменен. За пакет из duty free теперь берут как за ручную кладь - 2000 руб. или €35.

Самые удобные авиакомпании – рейтинг «Авиапорта»

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Максимальную оценку в пять звезд в общем рейтинге, а также в категории полетов длительностью 3-7 часов получила авиакомпания Emirates. Аналитики «Авиапорта» приняли во внимание, что всеми авиакомпаниями совершались полеты разной длительности (до 3 часов, 3-7 часов, свыше 7 часов), уточнив, что набор услуг сильно зависит от протяженности маршрута. В России Emirates выполняет перелеты из "Домодедово" и "Пулково". В 2015 г. услугами авиакомпании воспользовались 51,9 млн человек во всем мире (здесь и далее данные «Авиапорта»)
Paul Thomas / Bloomberg
Максимальную оценку в пять звезд в общем рейтинге, а также в категории полетов длительностью 3-7 часов получила авиакомпания Emirates. Аналитики «Авиапорта» приняли во внимание, что всеми авиакомпаниями совершались полеты разной длительности (до 3 часов, 3-7 часов, свыше 7 часов), уточнив, что набор услуг сильно зависит от протяженности маршрута. В России Emirates выполняет перелеты из "Домодедово" и "Пулково". В 2015 г. услугами авиакомпании воспользовались 51,9 млн человек во всем мире (здесь и далее данные «Авиапорта»)
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Четыре с половиной звезды по оценке «Авиапорта» получила Turkish Airlines. Авиакомпания осуществляет перевозки из 10 российских городов. Turkish Airlines стала лидером рейтинга в сегменте перелетов более 7 часов, получив в нем 5 звезд. Пассажиропоток в 2015 г. – 61,2 млн человек
Grgo Jelavic / FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Четыре с половиной звезды по оценке «Авиапорта» получила Turkish Airlines. Авиакомпания осуществляет перевозки из 10 российских городов. Turkish Airlines стала лидером рейтинга в сегменте перелетов более 7 часов, получив в нем 5 звезд. Пассажиропоток в 2015 г. – 61,2 млн человек
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«Аэрофлоту» – единственному из российских перевозчиков – присвоено 4 звезды в общем рейтинге. При этом компания лидирует в категории перелетов до трех часов, набрав 3,5 звезды. «Аэрофлот» выполняет рейсы из 45 российских городов. Пассажиропоток компании в 2015 г. – 26 млн человек
Сергей Портер / Ведомости
«Аэрофлоту» – единственному из российских перевозчиков – присвоено 4 звезды в общем рейтинге. При этом компания лидирует в категории перелетов до трех часов, набрав 3,5 звезды. «Аэрофлот» выполняет рейсы из 45 российских городов. Пассажиропоток компании в 2015 г. – 26 млн человек
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Также 4 звезды получил французский авиаперевозчик Air France, осуществляющий в России перелеты из "Шереметьево" и "Пулково". Еще десяток рейсов из России компания выполняет в партнерстве с «Аэрофлотом», уточнили в «Авиапорте»
air france
Также 4 звезды получил французский авиаперевозчик Air France, осуществляющий в России перелеты из "Шереметьево" и "Пулково". Еще десяток рейсов из России компания выполняет в партнерстве с «Аэрофлотом», уточнили в «Авиапорте»
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Четыре звезды и у «сестринской» с Air France KLM. Основные направления из России у обеих компаний идентичны. В 2015 г. услугами концерна Air France – KLM воспользовались 89,8 млн человек во всем мире
EPA / VALERIE KUYPERS / ВОСТОК ФОТО
Четыре звезды и у «сестринской» с Air France KLM. Основные направления из России у обеих компаний идентичны. В 2015 г. услугами концерна Air France – KLM воспользовались 89,8 млн человек во всем мире
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Четырех звезд удостоился и германский авиаперевозчик Lufthansa, осуществляющий перевозки пассажиров из «Домодедово» и «Пулково», а также из других городов по партнерским программам
URSULA DUEREN / EPA / ВОСТОК ФОТО
Четырех звезд удостоился и германский авиаперевозчик Lufthansa, осуществляющий перевозки пассажиров из «Домодедово» и «Пулково», а также из других городов по партнерским программам
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Три с половиной звезды - у S7. Маршрутная сеть авиаперевозчика только в России - 67 городов, базовые аэропорты - "Домодедово" и "Толмачёво". В 2015 г. компания перевезла 10,6 млн пассажиров
Александр Кряжев / РИА Новости
Три с половиной звезды - у S7. Маршрутная сеть авиаперевозчика только в России - 67 городов, базовые аэропорты - "Домодедово" и "Толмачёво". В 2015 г. компания перевезла 10,6 млн пассажиров
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