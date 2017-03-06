Лоукостер «Победа» зашьет кармашки в пассажирских креслах. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор компании Андрей Калмыков.

Компания уже провела интересный эксперимент. «На одном борту зашили кармашки кресел. В итоге пассажиры не забывают свои вещи, а время уборки в салоне сократилось на две минуты», - отметил он. По его словам, перед началом летнего сезона каждая минута на счету. «Для нас это очень важно», - добавил гендиректор.

Он также отметил, что мусор пассажиры смогут передавать бортпроводникам в течение всего полета. Помимо этого бортпроводники будут раздавать пассажирам бортовые журналы.

Авиакомпания также начала продажу аудиорекламы на борту. Калмыков также заявил, что «Победа» интересна рекламодателям как площадка для размещения. «Никаких развлечений на борту у нас нет, средняя продолжительность рейса 2,5-3 часа, кроме бортового журнала, изданий на борту нет», - отметил он. «Мы уже брендировали самолет "Вятским квасом", проект получился очень интересным», - рассказал Калмыков.

По его словам, лоукостер начал сотрудничать с производителем средства от укачивания «Драмина». «Раздаем их гигиенические пакеты, сделали аудиорекламу», - отметил гендиректор. Калмыков рассказал о планах компании и по брендированию столиков, туалетов, продвижению семплинга (раздача пробников). «Для нас это дополнительный доход», - сказал он.

Помимо этого авиакомпания может начать осуществлять грузовые перевозки на пассажирских рейсах. Пилотный проект уже запущен на направлении Москва - Екатеринбург. «Сейчас мы просчитываем это решение. Если удастся построить схему перевозки так, что это не увеличит время разворота, то мы готовы пробовать», - отметил гендиректор.

Ранее «Победа» пыталась продавать рекламу на фюзеляже самолета. В мае 2016 г. авиакомпания разместила на самолете рекламу «Вятского кваса», который стал популярен после пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2015 г. Руководство компании планировало размещать рекламу на самолетах только российских компаний. В мае 2016 г. «Победа» получила минимум 20 предложений. Однако новые контракты так и не были заключены.

В середине февраля сообщалось, что «Победа» собирается привлекать в целях безопасности сотрудников частные охранные компании. Причина такого решения заключается в том, что законодательные меры против агрессивных пассажиров недостаточно жесткие в России. В начале февраля опоздавший на рейс пассажир избил в офисе во «Внуково» представителя лоукостера. Он требовал от сотрудника авиакомпании вернуть деньги, потраченные на билет. Получив отказ, агрессивный пассажир набросился на сотрудника. Как сообщали в пресс-службе компании, это был не единственный случай. В сентябре 2016 г. во «Внуково» произошло групповое нападение на представителя компании. Нападавшие до сих пор не привлечены к ответственности. Тогда десять человек, опоздавшие на рейс в Краснодар, требовали задержать вылет самолета. Они разбили офисную технику и угрожали расправой сотруднику компании. «Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников. Привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на 2%», - говорил Калмыков.

В понедельник 6 марта Калмыков заявил, что в ближайшем будущем «Победа» начнет обучать сотрудников, обслуживающих пассажиров в аэропортах и офисах, самбо и дзюдо в целях самообороны. «Мы нашли более выгодный вариант (чем ЧОПы), будем обучать своих сотрудников самбо и дзюдо. В этом случае нам не придется повышать цены на билеты», – пояснил он.

В октябре прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, признавшего законным предписание Ространснадзора о бесплатном провозе в ручной клади пассажиром до 10 кг вещей. Ространснадзор пришел к выводу, что авиакомпания нарушала положения федеральных авиационных правил и Воздушного кодекса о норме бесплатного провоза багажа в салоне. На тот момент «Победа» разрешала бесплатно провозить вещи весом до 10 кг, однако любой пакет, рюкзак или ручную кладь, кроме портфеля и дамской сумки определенных размеров, компания требовала сдавать в багаж. В противном случае за каждое место на борту необходимо было заплатить от 999 до 2000 руб.

В июле 2016 г. «Победа» увеличила цены на провоз в салоне самолета покупок из магазинов duty free. Специальный тариф в размере 700 руб. был отменен. За пакет из duty free теперь берут как за ручную кладь - 2000 руб. или €35.

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