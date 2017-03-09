Дерипаска выводит свой холдинг на биржу

En+ начала подготовку к IPO. Холдинг хочет привлечь до $1,5 млрд, разместив акции на Лондонской и Гонконгской биржах, рассказали «Ведомостям» четыре человека, близких к участникам встреч, которые провели менеджеры En+. Площадка в Гонконге, впрочем, под вопросом, добавляет один из собеседников.

Цены размещения еще нет – процесс на ранней стадии, говорят собеседники «Ведомостей». Два из них рассказывают: En+ рассчитывает, что будет оценена в $6–8 млрд. Исходя из этой цены, чтобы заработать $1,5 млрд, En+ может предложить инвесторам в зависимости от оценки от 18,75 до 25% акций. Еще один собеседник говорит, что ожидания En+ выше – $9–10 млрд. Ожидания – «между $5 млрд и $10 млрд», отмечает четвертый.

Среди организаторов размещения – «ВТБ капитал», сообщили два собеседника. При самом оптимистичном развитии событий En+ рассчитывает разместиться в апреле-мае, добавляет один из них. Альтернатива – октябрь-ноябрь. Потенциальный инвестор En+ и человек, близкий к одному из участников встречи, называют организатором сделки Сбербанк.

Собеседники «Ведомостей» не уточняют, предложит En+ инвесторам новые акции или существующие и будет ли «ВТБ капитал» продавать принадлежащие ему 4,35% акций. Представители En+ и ВТБ от комментариев отказались. Получить комментарии Сбербанка и его инвестиционного подразделения «Сбербанк CIB» в среду вечером не удалось.

En+ владеет активами Дерипаски в металлургии, энергетике, горнодобывающей промышленности. Среди них 48,13% UC Rusal, энергохолдинг «Евросиб-

энерго» (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% «Иркутскэнерго» и др.), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена «Союзметаллресурс». В среду доля En+ в UC Rusal на Гонконгской бирже стоила $3,7 млрд, а пакеты в Красноярской ГЭС и «Иркутскэнерго» во вторник на Московской бирже – 105,1 млрд руб. ($1,8 млрд по текущему курсу).

В 2011 г., когда мировой рынок металлов восстановился после кризиса, для конвертации долга En+ перед «ВТБ капиталом» холдинг был оценен в $11,5 млрд. Но тогда алюминий на Лондонской бирже металлов стоил дороже $2700 за 1 т, а последние два года – $1600–1900 за 1 т. Последние полгода цена растет.

В 2011 г. первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев говорил о сделке: «Мы видим большой потенциал роста En+ Group, который связан в первую очередь с развитием сотрудничества между Россией и Китаем в области энергетики, металлургии и горнорудной промышленности» (цитата по «Интерфаксу»). Возможность вложить $500 млн в акции En+ тогда рассматривал и создававшийся Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), писал «Коммерсантъ».

В 2014 г. возглавивший En+ Максим Соков в интервью «Ведомостям» рассказывал, что проводит аудит портфеля проектов, отбирает те, которые наиболее актуальны для будущего IPO. «Связующая основа – это энергетика. Мы бы хотели развивать бизнесы от энергетики и дальше, в следующий передел, в энергоинтенсивные бизнесы», – объяснял Соков стратегию En+. В частности, холдинг вместе с Huawei и Centrin Data Systems собирались создать в Иркутске дата-центр на 8000 стоек. Для начала удалось договориться с Huawei о создании первой очереди на 100 стоек – запустить ее планируется в этом году.

Среди активов En+ пока только «Иркутскэнерго» приносит приносит стабильные дивиденды – около 5 млрд руб. за 2014–2015 гг. (выплаты по итогам 2016 г. еще не определены). UC Rusal только в 2015 г. возобновила выплату дивидендов: по итогам девяти месяцев 2015 и 2016 гг. алюминиевый холдинг выплатил по $250 млн. En+ обещает инвесторам, что, если она получит оценку в $8 млрд, дивидендная доходность составит 3–3,5%, рассказывает источник, близкий к одному из участников встреч.

Даже $6–8 млрд за всю En+ – это слишком дорого, скептичны два топ-менеджера крупных инвестфондов, вкладывающих в российские бумаги. Холдинги всегда торгуются с дисконтом к сумме своих активов, напоминает топ-менеджер еще одного фонда. Например, капитализация АФК «Система» на Лондонской бирже – $4,1 млрд, а только принадлежащие ей 50,3% акций МТС на Нью-Йоркской бирже стоят $5 млрд. Рынок скорее ждал бы от En+ оценки в $4–5 млрд, говорит один из собеседников «Ведомостей».

Впрочем, интерес к бумагам российских компаний есть. С начала года провела вторичное размещение акций «Фосагро», группа «Онэксим» продала часть пакета UC Rusal. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев две недели назад говорил «Интерфаксу», что «окно» для сделок российских компаний открылось – и надолго.