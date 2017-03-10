Бывшего гендиректора «Северстали» Вадима Ларина заочно арестовали

Его подозревают в даче взяток при проверке шахты «Северная», в которой год назад при взрыве погибли 36 человек

Следственный комитет по Республике Коми заочно арестовал бывшего гендиректора «Северстали» Вадима Ларина по подозрению в даче взятки за попустительство при проверках госорганами шахты «Северная», где год назад из-за взрыва погибли 36 человек. О заочном аресте рассказал «Ведомостям» представитель регионального СК.

Он добавил, что в настоящее время «по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий», но «достоверными сведениями о местонахождении обвиняемого следствие не располагает».

Ларин и Вадим Шаблаков (последний – бывший гендиректор дочерней «Воркутауголь») в начале ноября покинули компании. В декабре стало известно, что Ларин и Шаблаков – подозреваемые по делу о даче взяток руководителям контрольно-надзорных органов в Коми и в Воркуте за попустительство при проверках шахт АО «Воркутауголь», говорил собеседник «Ведомостей» в Следственном управлении СКР по республике.

В декабре 2016 г. суд поместил под домашний арест руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Гончаренко, который признал вину в получении взятки. Командир филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» Леонид Лобков и начальник Воркутинского отдела Государственной инспекции труда в Республике Коми Петр Гильц вину не признали, суд заключил их под стражу на два месяца. Последний покончил жизнь самоубийством в сизо.

По данным следствия, в 2014-2016 гг. Гончаренко, Лобков и Гильц получали от Ларина и Шаблакова взятки за попустительство по службе при проведении проверок. Гончаренко получил не менее 810 000 руб., Лобков – не менее 900 000 руб., а Гильц – не менее 1 млн руб.

Руководство «Северстали» и «Воркутаугля» сотрудничают со следствием, говорит представитель «Северстали». Вместе с тем решение о виновности указанных обвиняемых лиц и якобы их связи с АО «Воркутауголь» может вынести только суд, отмечает он.

Авария на шахте «Северная» (принадлежит «Северстали») произошла в феврале 2016 г., она унесла жизни 36 человек. «Северсталь» решила затопить шахту (на это потратила 500 млн руб.), в ней осталось оборудования на $62 млн, еще $2 млн «Северсталь» потратила на выплаты семьям погибших и пострадавшим.

В июле Ростехнадзор выдвинул три версии (установить причину не удалось из-за затопления). Основная – взрыв метановоздушной смеси, который произошел возле бурового оборудования «из-за некачественной изоляции выработанного пространства и возможного повреждения электрокабелей». К взрыву могло привести плохое проветривание шахты, а также скопление метана и искры от резцов горного оборудования или обвал, говорилось в июльском сообщении Ростехнадзора.

Техническая комиссия, расследовавшая аварию на шахте «Северная» в Воркуте, пришла к выводу, что все возможные версии причин трагедии так или иначе связаны с человеческим фактором – нарушениями регламентов работ, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании у премьера Дмитрия Медведева в августе. «Только природные катастрофы не могли привести к этой аварии», – заключал вице-премьер.