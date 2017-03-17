ОСК просит перенести сроки сдачи ледокола «Арктика» на полтора года

«Балтийский завод – судостроение» ( входит в ОСК), подрядчик строительства ледокола «Арктика», совместно ОСК и «Росатомом» (заказчик) направили в правительство РФ обращение о необходимости переноса сроков сдачи ледокола, сообщил представитель ОСК. По его словам, необходимость переноса связана со срывом сроков поставки паротурбинных установок и другого оборудования субподрядчиками. Проект распоряжения правительства РФ об изменении сроков сейчас находится на согласовании, уточняет собеседник «Ведомостей».

Контракт на строительство «Арктики» проекта 22220 стоимостью 37 млрд руб. Балтийский завод подписал с «Атомфлотом» в августе 2012 г. Срок сдачи по договору – декабрь 2017 г. Начало эксплуатации ледокола запланировано на июнь 2019 г., сказал в феврале глава предприятия госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша, сообщало «РИА Новости». Ледокол будет сдан к этому времени, подтверждает представитель ОСК. В «Атомфлоте» ситуацию не комментируют.

Если правительство утвердит перенос сроков по «Арктике» и будет оформлено дополнительное соглашение, это снимет финансовые претензии заказчика к Балтийскому заводу: формально сроки не будут нарушены, говорит Ольга Дученко, старший юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и партнеры». По закону условия госконтракта могут быть изменены, если его исполнение невозможно по не зависящим от сторон обстоятельствам, напоминает юрист. Но, по мнению Дученко, срыв поставок оборудования к таковым не относится. В стандартной ситуации конфликт закончился бы расторжением госконтракта и привлечением подрядчика к ответственности, уверена она.

Балтийский завод называет единственным сдерживающим фактором для сдачи ледокола поставку оборудования от АО «Завод «Кирoв-энергомаш» (КЭМ, принадлежит Кировскому заводу). КЭМ выиграл контракт на поставку паротурбинной установки для «Арктики» стоимостью 2,7 млрд руб. весной 2013 г. и должен был передать ее заказчику в мае 2015 г., но до сих пор не выполнил работу.

Стороны обменялись исками. Балтийский завод в суде требует взыскать с КЭМа около 240 млн руб. за срыв поставки оборудования, в том числе и для еще одного ледокола проекта 22220 - «Сибирь». КЭМ подал встречный иск: Балтийский завод вовремя не предоставил генераторы для испытания турбинной установки.

Балтийский завод строит еще два атомных ледокола проекта 22220 для «Атомфлота» - «Сибирь» и «Урал». Контракты на поставки паротурбинных установок для этих ледоколов тоже выиграла структура Кировского завода. О переносе сроков сдачи двух других ледоколов речь не идет, утверждает представитель Балтийского завода.

Техническая готовность «Арктики», по данным на февраль, составляла 40%, сообщил на заседании суда представитель Кировского завода. Это соответствует плану, заявил руководитель проекта 22220 Сергей Черногубовский. Готовность «Сибири» - 21,7%, «Урала» – 3%, следует из протокола заседания рабочей группы по строительству атомных ледоколов проекта 22220.

ОСК также переносит сдачу ледокола «Виктор Черномырдин», который строит Балтийский завод. В начале марта правительство подписало распоряжение о переносе сроков сдачи ледокола с конца 2015 г. на конец 2018 г., рассказал источник в ОСК. Заказчик строительства - «Росморречфлот» - за несвоевременную поставку требовал в суде с ОСК 667 млн руб. Теперь завод освобождается от выплаты неустойки, говорит представитель ОСК.