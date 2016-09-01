ННК сохраняет интерес к «Башнефти»

Независимая нефтегазовая компания (ННК) сохраняет интерес к участию в приватизации «Башнефти», несмотря на отсрочку, заявил журналистам президент компании Эдуард Худайнатов. «Сохраняем интерес, да. Мы подтвердили свое желание участвовать», – цитирует его ТАСС.

Деньги на покупку «Башнефти», по признанию Худайнатова, он «уже отложил». При этом он исключил возможность конкуренции с «Лукойлом» и «Роснефтью», которые заинтересованы в активе. «Нет, конечно. Это крупные компании, но будем стараться», – сказал он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 16 августа отложил приватизацию «Башнефти» на более поздний срок. По словам пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой, это решение одобрил президент. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин решений по этому поводу не принимал.