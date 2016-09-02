Нефть подорожала на заявлении Путина о замораживании добычи

Нефть подорожала после заявления президента России Владимира Путина, что Москва поддержит идею замораживания добычи нефти, указывает The Wall Street Journal.

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже на 16.37 (мск) стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составила $46,45, подорожав на 2,15%. Стоимость нефти WTI поднялась до $44,08. Вчера стоимость Brent опускалась ниже $46 впервые с 12 августа.

Путин 2 сентября в интервью агентству Bloomberg выразил мнение, что «найти какой-то компромисс» в вопросе замораживания уровня добычи нефти экономически целесообразно. Подобная инициатива потерпела неудачу в апреле этого года, когда Саудовская Аравия отказалась от соглашения после заявлений Ирана о нежелании участвовать в сделке до достижения досанкционного уровня добычи нефти.

Страны - члены ОПЕК планируют провести неофициальное совещание в кулуарах XV Международного энергетического форума в Алжире, который пройдет с 26 по 28 сентября. Как сообщали источники, на этой встрече ОПЕК, скорее всего, возобновит переговоры о замораживании добычи нефти со странами, входящими и не входящими в картель.