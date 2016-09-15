Анонс «Ведомостей» на 16 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

россияне по-прежнему не готовы протестовать ни из-за выборов, ни из-за экономики;

политтехнологии оказались полезны для продаж многоразовых памперсов российского производства;

в России возможно завещать наследство собаке или другому домашнему любимцу.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в чем различия экономических программ партий, участвующих в выборах

и статью на полосе «Комментарии»: как Владимир Путин вносит сумятицу в голову американцев.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».