Анонс «Ведомостей» на 16 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

россияне по-прежнему не готовы протестовать ни из-за выборов, ни из-за экономики;

политтехнологии оказались полезны для продаж многоразовых памперсов российского производства;

в России возможно завещать наследство собаке или другому домашнему любимцу.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в чем различия экономических программ партий, участвующих в выборах

и статью на полосе «Комментарии»: как Владимир Путин вносит сумятицу в голову американцев.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 15 сентября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 14 сентября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 13 сентября 2016 года
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