Анонс «Ведомостей» на 16 сентября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
россияне по-прежнему не готовы протестовать ни из-за выборов, ни из-за экономики;
политтехнологии оказались полезны для продаж многоразовых памперсов российского производства;
в России возможно завещать наследство собаке или другому домашнему любимцу.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в чем различия экономических программ партий, участвующих в выборах
и статью на полосе «Комментарии»: как Владимир Путин вносит сумятицу в голову американцев.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».