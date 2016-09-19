Продажи зимних туров сократились на 10% - «Коммерсантъ»

Объемы раннего бронирования туров на зимний сезон оказались на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе. Продажи стартовали в августе. Оживления рынка эксперты ждут во второй половине октября и начале ноября.

Турагентства связывают низкую активность покупателей с несформированными программами по пляжным направлениям, на которые приходится 40-50% зимних туров. «Все будет зависеть от возобновления продаж туров в Египет», - говорит директор по продажам «Интуриста» Сергей Толчин. «Выжидательная позиция влияет на активные бронирования и продажи», - соглашается представитель Tez Tour Лариса Аханова, по словам которой, спрос на Египет есть.

Мораторий на прямые авиаперелеты и продажу туров в Египет введен в ноябре 2015 г. после катастрофы самолета «Когалымавиа» над Синаем. Министр транспорта Максим Соколов заявлял, что вопрос о возобновлении регулярных рейсов в Египет будет решен по итогам его визита в Каир до конца сентября.

Пока лидерами бронирования на зимний сезон могут стать Таиланд и Вьетнам, считает Ломидзе. На внутренних туристических направлениях поток также не увеличивается. По словам представителя агентства «Онлайнтур» Игоря Блинова, сейчас на Россию приходится 3-4% проданных туров. Это уровень прошлого года. Тенденция связывается с ценовой политикой российских курортов.