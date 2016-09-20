Запрет на ввоз египетских овощей не окажет влияния на инфляцию в России – Дворкович

Запрет на ввоз египетских овощей на российский рынок не окажет влияния на инфляцию в России, считает вице-премьер Аркадий Дворкович.

По его словам, инфляция в сентябре чуть выше, чем в августе, просто из-за сезонности. «Не надо это связывать (с запретом поставок египетских овощей)», – сказал он журналистам.

Дворкович добавил, что запрет на поставки овощей из Египта не является ответной мерой на отказ от закупок российской пшеницы из-за требования о нулевом содержании спорыньи.

Россия с 22 сентября ограничит поставки продукции «высокого фитосанитарного риска» из Египта, сообщил Россельхознадзор. Речь идет, в частности, о цитрусовых, помидорах, картофеле и другой продукции. Запрет будет действовать «до принятия египетской стороной эффективных мер по обеспечению фитосанитарной безопасности», отмечал Россельхознадзор.

В 2015 г. Египет завез в Россию цитрусовых на $153 млн, что составило 16% всего российского импорта этой продукции, по данным Федеральной таможенной службы. За семь месяцев этого года, после запрета ввоза апельсинов и мандаринов из Турции, доля Египта выросла год к году с 21,8 до 25,1%.