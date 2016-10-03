Свыше 40% продаж турагентств в сентябре пришлось на Турцию

В сентябре на Турцию пришлось свыше 40% от общего объема продаж туров, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«По статистике центра бронирования объединенной сети "Горячие туры" и "ТБГ", в сентябре этого года на Турцию пришлось свыше 40% от общего объема продаж, что соответствует уровню 2015 г. Второе место по количеству бронирований в прошлом месяце занял Тунис - 34%, далее идут Греция (28%), Россия (27%) и Кипр (23%). В первую десятку по итогам сентября вошли также Испания, Таиланд, Болгария, Доминикана и Черногория», - рассказала Тюрина.

PR-директор управляющей компании объединенной сети «Горячие туры» и «ТБГ» Ольга Иванова отметила, что после восстановления чартерного сообщения объемы бронирований по Турции выросли практически в десять раз по сравнению с августом.

В «Сети магазинов горящих путевок» также подтверждают, что Турция сейчас продается активнее многих других направлений.

С конца 2015 г. Россия ограничила продажу туров и чартерные полеты в Турцию в ответ на сбитый турецкими военными российский бомбардировщик Су-24. В конце июня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган заявили о снятии ограничений. Однако чартерные рейсы между Россией и Турцией фактически были возобновлены только 27 августа 2016 г.