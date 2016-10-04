Миллер: Через 15 лет мировое потребление газа увеличится на 30%

Мировое потребление газа через 15 лет вырастет на 30%, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного газового форума.

«Буквально через 15 лет объем мирового потребления газа вырастет на 30%. Напомню, что сегодня мировое потребление газа составляет около 3,5 трлн кубометров в год», – сказал он. Миллер подчеркнул, что ожидается устойчивый рост международной торговли газом. По его словам, в течение ближайших 25 лет среднегодовые темпы роста потребления газа в мире будут выше, чем жидких углеводородов и угля.

Ранее глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что запасы нефти и газа в России могут закончиться к 2028–2030 гг.

«Мы видим, что век нефти и газа, как бы это кому-то ни хотелось, заканчивается. Теперь мы говорим о том, когда у нас этот монопродукт может закончиться. На мой взгляд, это примерно 2028–2032 гг., когда, по моему мнению – не факт, что я прав, – по всем ощущениям, по всем трендам, которые мы видим сегодня, не будет повторения такого суперсырьевого цикла. Надо к этому готовиться», – сказал он. Греф сказал, что исторически выход из моноресурсного состояния экономики очень болезненный, но он меняет качество экономического роста.

Сегодня заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов в кулуарах Петербургского международного газового форума заявил, что существующих запасов углеводородов России хватит еще как минимум на 40–50 лет.