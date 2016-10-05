И. о. гендиректора «Росатома» станет первый зам Александр Локшин – «Интерфакс»

Исполняющим обязанности гендиректора «Росатома» станет первый заместитель Сергея Кириенко Александр Локшин, сообщил «Интерфаксу» источник в госкорпорации. По словам источника «Ведомостей» в Росатоме, Локшин - выходец из системы атомной промышленности, ранее занимал должности директора Смоленской АЭС и директора «Росэнергоатома» - подразделения госкорпорации, отвечающего за энергетику. По словам собеседника «Ведомостей», нельзя исключать, что Локшин возглавит и сам Росатом, однако до сих пор ходят слухи, что на эту должность может быть назначен политический выдвиженец, каким в свое время был Кириенко.

Гендиректор госкорпорации «Росатом», бывший премьер-министр Сергей Кириенко сегодня был назначен на должность замглавы администрации президента. Ранее этот пост занимал Вячеслав Володин, который сменил Сергея Нарышкина на посту председателя Госдумы. Сергей Нарышкин, в свою очередь, получил назначение директором Службы внешней разведки России.