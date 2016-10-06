Анонс «Ведомостей» на 7 октября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
несмотря на мизерные ставки, валютные вклады - единственный способ хранить сбережения в долларах;
симпатии к Трампу сказались на продажах очков виртуальной реальности;
Apple Pay оказался бесценным сервисом для российских франтов.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в России научились печатать на 3D-принтерах детские протезы
и статью на полосе «Комментарии»: какое место Достоевский и Толстой занимают в российской политике.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».