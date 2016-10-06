Анонс «Ведомостей» на 7 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

несмотря на мизерные ставки, валютные вклады - единственный способ хранить сбережения в долларах;

симпатии к Трампу сказались на продажах очков виртуальной реальности;

Apple Pay оказался бесценным сервисом для российских франтов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в России научились печатать на 3D-принтерах детские протезы

и статью на полосе «Комментарии»: какое место Достоевский и Толстой занимают в российской политике.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».