Минздрав, Минпромторг и ФАС создали группу по переговорам с производителями о ценах на лекарства

Представители Минздрава, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России вошли в состав сформированной межведомственной группы для подготовки предложений по прямым переговорам с производителями лекарств о ценах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Представители Минздрава России совместно с сотрудниками ФАС России и Минпромторга входят в состав межведомственной группы по подготовке прямых переговоров с производителями лекарственных препаратов», - заявили в ведомстве.