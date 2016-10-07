Минтранс выступает за возвращение полного тарифа в системе «Платон»

Министр транспорта России Максим Соколов считает, что после того как тестовый режим работы системы «Платон» завершится, необходимо будет вернуться к полному тарифу. «Я думаю, что это решение может быть принято, должно обсуждаться уже сейчас, на рубеже 2016 и 2017 гг.», – сказал Соколов.

По его словам, система «работает нормально», «сегодня уже больше 14 млрд руб. поступило в бюджет России, в федеральный дорожный фонд», в системе «почти 700 000 пользователей», поэтому тестовый режим будет завершен.

В настоящее время в «Платоне» действует тариф в 1,53 руб. за километр пути, полный тариф составит 3,06 руб. за километр. Минэкономразвития предлагало продлить льготный период до 2019 г.

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