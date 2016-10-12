Улюкаев: Приватизация 19,5% акций «Роснефти» завершится до конца года

Завершить приватизацию 19,5% акций «Роснефти» планируется в этом году, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». Средства, полученные от приватизации будут направлены на уменьшение бюджетного дефицита, добавил он.

«У нас мало хороших активов в запасе. Часть из них входит в план приватизации, - сказал Улюкаев.

Росимущество еще не изучало окончательное предложение инвестконсультанта банка «Интеза» по приватизации «Роснефти», сообщил ТАСС руководитель ведомства Дмитрий Пристансков в кулуарах форума «Россия зовет!». «По самой "Роснефти" работает банк "Интеза" совместно с "Роснефтегазом". Мы еще не изучали в окончательном виде предложение банка. Сейчас, самое главное, мы должны посмотреть, как рынок будет реагировать, а рынок реагирует позитивно. Акции "Роснефти" уже вчера выросли на этом фоне на 6%, и этот синергетический эффект, о котором мы говорим, достаточно очевиден - от 150 до 180 млрд руб. для "Роснефти". Достаточно позитивно для "Роснефти" и для акционеров», - сказал он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 10 октября поручил обеспечить приватизацию 19,5% акций «Роснефти» до конца текущего года. По его словам, продажа 19,5% акций «Роснефти» проводится для «исполнения решений по пополнению бюджета Российской Федерации». Предварительная оценка пакета составляет $11 млрд.